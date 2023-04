Standardtore beenden Halleiner Golling-Fluch

Details Sonntag, 30. April 2023 14:02

Nach acht sieglosen Duellen mit dem SC Golling ist dem UFC Hallein gestern Samstag erstmals wieder ein Sieg geglückt. Beim 2:1-Erfolg des Wintersteller-Kollektivs gegen den Nachbarn wurden zwei Standardsituationen zu Gold gemacht.

Fotocredit: Adi Aschauer (ARCHIVBILD)

Halleins ruhende Bälle wurden Golling zum Verhängnis

Seit Februar 2018 war den Salinenstädtern gegen Golling in acht Aufeinandertreffen nur ein mickriger Zähler gelungen. In der 3. Runde des unteren Regionalliga-Play-offs sollte dieser Negativlauf für beendet erklärt werden. Dragisa Crnogorcevic stellte nach einem Eckball früh auf 0:1 (7.), Gollings Eric Mitterlechner glich per nicht unumstrittenen Elfmeter quasi postwendend aus (9.), ehe Neureiter den nächsten Corner ins Glück schweißte - 1:2 (23.). "Beide Teams hatten ihre Möglichkeiten", bilanzierte Hallein-Coach Eidke Wintersteller, der zudem über ein Nachbarschaftsduell auf schwer zu bespielenden Geläuf berichtete.

In Durchgang zwei bekamen die 250 Derbybesucher weder Goals noch nennenswerte Offensivaktionen zu sehen. Hallein, das in den letzten drei Pflichtspielen ungeschlagen geblieben war, packte somit auch die Hürde Golling. "Und das alles andere als unverdient", fand Wintersteller, der seiner Truppe ein dickes Lob aussprach. "Obwohl's für uns eigentlich um nichts mehr geht, wirft jeder Spieler alles rein. Die Einstellung ist echt top."

