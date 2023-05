Big Points! Austria besiegt Verfolger St. Johann

Details Sonntag, 07. Mai 2023 23:23

Die Salzburger Austria hat in der 4. Runde des oberen Play-off der Regionalliga Salzburg drei ganz wichtige Punkte eingefahren. Die Kicker aus der Landeshauptstadt setzten sich gegen den zweitplatzierten TSV St. Johann mit 2:1 durch und bauten ihre Tabellenführung auf sieben Zähler aus.

Austria: Erst Führung, dann Platzverweis

Die Violetten übernahmen im Spitzenspiel von Beginn an das Kommando. Nachdem Hausbergers Kopfballtor wegen Abseits noch aberkannt worden war, luchste Schwaighofer Bytyqi die Murmel ab, die er anschließend eiskalt an Wallinger vorbei zum verdienten 1:0 in die Maschen schob (18.). "Die Jungs wollten unbedingt - das hat man in jeder Phase dieser Partie gemerkt", konnte Austria-Coach Christian Schaider mit dem Auftritt seiner Schützlinge zufrieden sein. Kurz vor dem Pausentee setzte es für die spielbestimmenden Platzherren aber einen Dämpfer: Trkulja zog gegen den durchbrechenden Oberkofler die Notbremse und sah die Rote Karte (45.).

Verfolger noch weiter distanziert - "Bin überglücklich"

Personell geschwächte Austrianer legten nach der Umstellung auf eine 4-4-1-Formation im Verlauf des zweiten Spielabschnitts nach. In der 63. Minute drückte Fötschl einen Querpass zum 2:0 über die Linie. Weil die gelbverwarnten Beran und Djuric jeweils die Ampelkarte sahen, mussten die St. Johanner die Partie gar zu neunt zu Ende spielen. Nichtsdestotrotz glückte der Lottermoser-Crew im Nachschlag das 2:1 - Sorda fälschte einen Freistoß der Gäste unglücklich und unhaltbar ab. "Summa summarum ein hochverdienter Sieg, der auch höher hätte ausfallen können. Wir haben die Tabellenführung gefestigt. Ich bin überglücklich", so Schaider.

