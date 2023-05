Kuchl bringt Grünau-Krise auf neues Level

Details Montag, 08. Mai 2023 11:33

Der SV Kuchl hat am Sonntagnachmittag mit einem 4:1-Erfolg über den SV Wals-Grünau dessen sportliche Notlage verstärkt. Die Grün-Weißen, die im Grunddurchgang der Regionalliga Salzburg noch für Furore gesorgt hatten, sind nun schon seit fünf Spielen sieglos.

Fotocredit: FMT-Pictures/T.A.

Grünau in Kuchl "nur Passagier"

Die Story war gestern in Kuchl schon zur Pause so gut wie fertig erzählt. Sabic (36.), Savic (42.) und Kaindl (45.+2) machten im Halbzeit-Finish mit den angeknackst wirkenden Grünauern kurzen Prozess und ballerten den SVK mit 3:0 in Front. "Eine ganz klare Angelegenheit. Wir waren nur Passagier", stöhnte Helmut Rottensteiner, der Sportliche Leiter der Gäste.

Nachdem Vurbic inmitten der Schlussviertelstunde gar noch ein viertes Tor nachgelegt hatte (80.), glückte Dembele zumindest ein finales Ergebnis-Lifting (85.). In der Tabelle hat Grünau den gesamten Vorsprung eingebüßt, liegt nun punktegleich mit den Kuchlern und zwei Punkte vor Schlusslicht Seekirchen an der dritten Stelle. "Wir müssen die Kurve kratzen, so schnell wie möglich liefern", weiß Rottensteiner. Am nächsten Samstag bekommt es die Kletzl-Crew mit der Salzburger Austria zu tun. Kuchl gastiert am Freitag in Seekirchen.

