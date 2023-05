Hölzl-Doppelpack knipst Anif Licht aus, Jubel bei Grödig

Details Montag, 08. Mai 2023 12:07

Der SAK 1914 hat das Gastspiel beim USK Maximarkt Anif mit 2:0 zu seinen Gunsten entscheiden können. Anlässlich der 4. Runde des unteren Regionalliga-Play-offs avancierte Sebastian Hölzl mit seinem geschnürten Doppelpack zum großen Matchwinner. Auch der SV Grödig konnte an diesem Wochenende drei Punkte ergattern. Die Deliu-Boys besiegten den SC Golling mit 3:1.

Nonntaler greifen nach der Tabellenführung

Etwa 100 Besucher sahen im Sportzentrum Anif, wie Hölzl die Heimischen quasi im Alleingang erledigte. Der Torjäger in den Reihen der Städter versenkte in Minute 28 einen Strafstoß zum 0:1, nur um auf der Zielgeraden den Deckel draufzupacken (88.). Das Wallner-Kollektiv, das mit den drei eingefahrenen Points den Anschluss an die Top-2 schaffte, will nun in der nächsten Runde zuhause gegen Golling (2.) nachlegen. Indes wird Noch-Leader Anif die Füße hochlagern dürfen - spielfrei!

Grödig punktete voll

Jubeln durfte auch Schlusslicht Grödig, das Golling mit 3:1 bog. Ähnlich wie in Anif gab's auch dort einen Mann des Spiels: Bleonard Musljija! Der 17-jährige Jungspund der Grödiger drückte bei seinem erst zweiten Startelfeinsatz doppelt ab (48., 60.), nachdem Fraunhuber in der ersten Halbzeit der Dosenöffner gelungen war (16.). Mitterlechner brachte seine Farben zumindest auf die Anzeigetafel, markierte in Minute 63 den Endstand.

