Aufstieg fix! Austria kann für Westliga planen

Details Sonntag, 14. Mai 2023 14:07

Die Salzburger Austria hat den Aufstieg in die Regionalliga West frühzeitig unter Dach und Fach gebracht! Die Städter setzten sich gestern Samstag auswärts beim SV Wals-Grünau mit 2:0 durch und sind - obwohl noch vier Runden ausstehen - von den Aufstiegsplätzen nicht mehr zu verdrängen.

Fotocredit: FMT-Pictures/T.A.

Austria fixierte in Grünau Westliga-Aufstieg

Die Violetten waren im Gastspiel bei den kränkelnden Grünauern in der Pflicht gestanden. "Diese Pflichtaufgabe haben wir erfüllt", zeigte sich Austria-Coach Christian Schaider nach dem Sieg happy. Schiedermeier brachte den Tabellenführer des oberen Regionalliga-Play-offs erwartungsgemäß in Führung (35.), ehe der eingewechselte Hödl in einer lange offenen Partie den Sack endgültig zuschnürte (80.). Vier Runden vor dem Ende liegen die Schaider-Jungs zehn Punkte vor St. Johann (2.) und dreizehn vor Seekirchen (3.). Somit beschlossene Sache: Die Austrianer werden Bischofshofen und dem FC Pingau in die Regionalliga West folgen.

So richtig gefeiert wurde in Maxglan trotz des sportlichen Erfolgs nicht. Der Grund? Am Mittwoch steht noch das Landescup-Finale gegen Kuchl am Programm. Mit dem möglichen Titelgewinn, der bei den Violetten ebenfalls ganz weit oben auf der To-do-Liste steht, könnte die Party dann keine Grenzen mehr kennen. Ganz nach dem Motto: Aufgeschoben ist nicht aufgehoben.

Ligaportal-App: Über 1.000 Fußball-Spiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei