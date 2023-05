Unteres Play-off: Golling biegt SAK, Grödig siegt dank Hallein-Schreck

Details Sonntag, 14. Mai 2023 18:20

Die 5. Runde des unteren Play-offs der Regionalliga Salzburg wurde mit zwei hauchzarten Siegen geschmückt. Während der SC Golling auswärts beim SAK 1914 mit 2:1 die Oberhand behielt, rang der SV Grödig Neo-Schlusslicht UFC Hallein mit 1:0 nieder.

Golling trotzte frühem Rückstand

Nach zuletzt zwei Niederlagen (1:2 gegen Hallein, 1:3 in Grödig) marschierten die Gollinger im Gastspiel beim SAK wieder als Sieger vom Grün. Prötsch schoss die Nonntaler früh in Führung (6.), die Lukas Brückler unmittelbar vor dem Pausenpfiff egalisierte (42.). Der Siegestreffer der Tennengauer sollte schon zu Beginn des zweiten Spielabschnittes fallen: In Minute 49 stellte Poindl auf 1:2. Im sportlich unbedeutenden unteren Play-off übernahm Golling wieder die Tabellenführung, die Städter bleiben Dritter.

Grödig gab Rote Laterne an Hallein ab

Weil Grödig Kontrahent Hallein mit 1:0 schlug, wurden im Tabellenkeller die Plätze getauscht. Zum Mann des Spiels avancierte einmal mehr Mario Lürzer, der wie beim letzten Aufeinandertreffen am 18. März auch dieses Mal den alles entscheidenden Treffer erzielte (57.). "Wir hatten mehr Chancen, deshalb war der Sieg auch okay", notierte Grödig-Trainer Arsim Deliu durch Musljija und Völkl doppeltes Alu-Pech.

