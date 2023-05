SAK mit Start-Ziel-Sieg gegen Hallein, Golling baut Tabellenführung aus

Details Samstag, 20. Mai 2023 22:07

Der SAK 1914 hat in der 6. Runde einen klassischen Start-Ziel-Sieg gefeiert. Die Städter gingen im Heimspiel gegen den UFC Hallein bereits in der Anfangsphase in Führung, die sie bis zum Ende nicht mehr aus der Hand gaben. Tags darauf setzte sich der SC Golling gegen den USK Maximarkt Anif mit 3:1 durch, steht nun mit vier Zählern Vorsprung weiter auf Platz eins.

Fotocredit: FMT-Pictures/T.A.

Heimsiege für SAK und Golling

Der 6. Spieltag des unteren Play-offs in der Regionalliga Salzburg war der Spieltag der Heimteams. Während der SAK am gestrigen Freitagabend Schlusslicht Hallein dank des Goldtreffers von Maximilian Schuster (7.) mit 1:0 niederkämpfte, blieben die Gollinger heute Nachmittag gegen Anif mit 3:1 siegreich. Nachdem Jonas Rainer die Anifer in Front geballert (17.) und Denis Krijezi die Partie vom Elferpunkt ausgeglichen hatte (39.), zog die Schützinger-Truppe in der zweiten Halbzeit auf und davon. Lukas Brückler (55.) und Tobias Lindenthaler (67.) sorgten für den maximalen Punktezuwachs auf das Konto der Tennengauer. In der Tabelle grüßt Golling weiterhin vom Sonnenplatz - vier Punkte vor dem neuen Zweiten SAK.

