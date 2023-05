Hallein geht in Anif nach zweimaliger Führung unter

Details Samstag, 27. Mai 2023 01:09

Der UFC Hallein hat sich am Freitagabend dem USK Maximarkt Anif unterm Strich recht deutlich beugen müssen. Die Salinenstädter, die zwischenzeitlich mit 1:0 bzw. 2:1 in Front gelegen waren, unterlagen am Ende mit 2:5.

Fotocredit: Adi Aschauer (ARCHIVBILD)

Wintersteller-Truppe gab zweimalige Führung her

Nachdem Danter (10.) und Mayr (30.) das Tabellenschlusslicht gleich zweimal in Führung gebracht und Oldie Perlak zwischenzeitlich ausgeglichen hatte (15.), sollte sich das Blatt im Endspurt der ersten Halbzeit komplett wenden. Zunächst sorgte Leitz für den neuerlichen Ausgleich (40.), ehe Lazarevic seinen Platzherren einen knappen 3:2-Pausenvorsprung bescherte (44.).

In Durchgang zwei sahen die Besucher lange Zeit eine offene Partie. Rund um den Beginn der Schlussviertelstunde knipsten die Anifer ihren Kontrahenten per Doppelschlag endgültig das Licht aus. Perlak traf vom Elferpunkt (73.), Joker Falkner nur wenige Augenblicke nach seiner Einwechslung (75.).

Ligaportal-App: Über 1.000 Fußball-Spiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei