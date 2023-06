Kantersieg hievt Wals-Grünau in die Westliga

Details Sonntag, 11. Juni 2023 17:24

Der SV Wals-Grünau hat sich zum Abschluss des oberen Play-offs der Regionalliga Salzburg auswärts gegen die Austria Salzburg überraschend hoch mit 5:1 durchgesetzt und sich dadurch das letzte Ticket für die Regionalliga West gesichert. Derweil schaute Seekirchen, das seine Hausaufgabe ebenfalls sorgfältig erledigt hatte, durch die Finger.

Fotocredit: FMT-Pictures/K.J.

Kletzl-Elf fegte Austria weg

"Für uns war's ein Endspiel, das wir zwingend gewinnen mussten. So haben wir's vom Start weg auch angelegt", erzählte Grünau-Coach Bernhard Kletzl. Seine Grünauer gingen in Maxglan durch Pajic in der 26. Minute in Front, ehe Schwaighofer noch vor dem Pausentratsch der Ausgleich gelang (38.). Im Verlauf der zweiten Halbzeit sorgten die Gäste für glasklare Verhältnisse, zogen den Städtern zahlenmäßig auf und davon. Kadrija (53.), Feiser (66.) und Pajic (79.) lotsten ihre Farben auf die Siegerstraße, Nika (82.) schenkte den Violetten vom Elferpunkt sogar noch ein fünftes Goal ein - 1:5.

Fotocredit: FMT-Pictures/T.A.

Seekirchen ging im Herzschlagfinale leer aus

"Ich bin überglücklich", frohlockte Kletzl nach dem Lösen des Aufstiegstickets. Wals-Grünau wird Bischofshofen, dem FC Pinzgau, der Salzburger Austria und St. Johann als fünftes Salzburger Team in die Regionalliga West folgen. Seekirchen wird hingegen eine Etage tiefer um Punkte kämpfen müssen. Die Lapkalo-Truppe schlug zwar Kuchl dank Chudoba (75.) im Parallelspiel mit 1:0, zog im direkten Vergleich mit den punktegleichen Grünauern jedoch den Kürzeren. "Wir haben den Aufstieg nicht in der letzten Runde verspielt, hatten zuvor mehrere Chancen, um es möglich zu machen. Leider hat es in dieser Saison nicht gereicht", sagte Seekirchen-Trainer Mario Lapkalo.

