Sack voller Punkte bleibt bei der TSU Bramberg

Details Montag, 24. August 2020 08:47

Die TSU Bramberg, die zum Auftakt Bergheim glatt mit 2:0 bezwingen konnte, bekam es gestern Nachmittag mit dem UFC Hallein zu tun. Weil die Salinenstädter in ihrer besten Phase aus guten Möglichkeiten keine Nutzen ziehen konnte, blieb die lange Reise in den Oberpinzgau unbelohnt. Die Wildkogler schossen sich bereits in Durchgang eins vom Elferpunkt voran, ehe Bachler im Finish den Sack zumachte. Endresultat: 2:0.

Fotocredit: TSU Bramberg

Bramberger fanden gut ins Spiel

"Der Gegner hatte ein Spiel mehr in den Beinen. In Bramberg in die Saison zu starten ist zudem generell ganz schwer", war es für David König, Halleins Sportlichem Leiter, das erwartet schwierige Spiel. Die Hausherren zeigten sich von Beginn an präsent und nahmen relativ rasch das Ruder in die Hand. "Es waren zwar nicht die tausendprozentigen Gelegenheiten, aber wenn wir es über die Außen etwas konsequenter spielen, dann hätte es sicherlich das ein oder andere Tor mehr sein können", sah Stefan Leppert, Brambergs Sportlicher Leiter, das Chancenplus ganz klar auf seiner Seite. In Halbzeit eins bekamen die knapp 350 Zuseher zumindest einen Treffer zu Gesicht: David Nindl verwandelte in der 28. Spielminute einen Strafstoß, sorgte dafür, dass seine Crew mit einem knappen Vorsprung in die Pause ging.

TSU lud ein, Hallein winkte ab

Es schien, als hätte der erfolgreiche Nindl-Elfmeter die Wildkogler gelähmt. "Unsere für mich unerklärliche Passivität begann kurz vor der Halbzeit und dauerte bis zur 70. Minute", erzählte Leppert. In dieser Periode erlangten die Halleiner Oberwasser, kamen zu einigen guten Ausgleichsmöglichkeiten, zeigten sich vor der TSU-Hütte jedoch zu ineffizient. "Wir haben regelrecht um den Ausgleich gebettelt", moserte Leppert. Währenddessen erinnerte sich König an einen ganz speziellen Sitzer: "Bei einem Gestocher fünf Meter vor dem Tor haben wir dreimal geschossen und immer wieder einen Gegner getroffen." Just nachdem sich die Oberpinzgauer wieder gefangen hatten, sorgte Fabian Bachler für das mehr als beruhigende 2:0 (75.). Im Finish betrieben die Hausherren schließlich noch Chancenwucher. "Im Endeffekt hätte es auch 5, 6:0 ausgehen können. Allerdings haben wir teils vielversprechende Angriffe viel zu schlampig zu Ende gespielt", so Leppert weiter, der summa summarum einen "klar verdienten Sieg" wahrnahm. König konnte sich dem nur anschließen: "Die drei Punkte für Bramberg gehen in Ordnung. Wir haben zwar brav gekämpft, sind aber noch nicht da, wo wir hinwollen."

TSU Bramberg 2:0 (1:0) UFC Hallein

Bramberg, SR: Andreas Gruber

Torfolge: 1:0 David Nindl (28.), 2:0 Fabian Bachler (75.)

Die Besten bei Bramberg: Harald Nindl (LV), Senad Hamzic (TW), Jonathan Panzl (DM).

Redakteur: Maximilian Winkler

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten