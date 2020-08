1:0, 1:2, 2:2 - Lucky Punch rettet SVB einen Zähler

Details Sonntag, 23. August 2020 10:24

Das Startprogramm des SV Bürmoos hatte es in sich. Nachdem die Kletzl-Buben in Runde eins gegen den Abbruch-Zweiten Adnet ran gemusst hatten, dabei einen 0:2-Rückstand in ein 2:2-Remis verwandelten, bekam man es gestern daheim mit dem Abbruch-Leader USC Eugendorf zu tun. Und wieder sprang eine Punkteteilung heraus: Erst brachte Leitz den SVB in Durchgang eins in Front, via Doppelschlag drehten die Grün-Weißen das Geschehen, ehe Wagner der späte Lucky Punch gelang.

In Bürmoos hieß es gestern: Abstand halten.

Fotocredit: SV Bürmoos 1927

Leitz nutzte eine der wenigen Möglichkeiten

In einer eher chancenarmen ersten Halbzeit verbuchten die Hausherren leichte Vorteile. "Man hat uns die lange Pause angemerkt. Insgesamt war es viel zu kompliziert, nervös, ungeduldig und ungenau", gab Gäste-Coach Arsim Deliu zu Protokoll. Bernhard Kletzl, der Übungsleiter der Bürmooser, nahm indes ein von Taktik geprägtes Duell war: "Obwohl wir das Spiel in den ersten 45 Minuten im Griff und ein leichtes Chancenplus hatten, muss man sagen, dass beide Mannschaften nicht wirklich ins Risiko gingen." Einen Treffer gab's für die knapp 200 Besucher, die sich allesamt brav an die Corona-Auflagen gehalten hatten, dennoch zu sehen: SVB-Boy Daniel Leitz brach auf der rechten Seite durch, sein Querleger wurde zunächst abgeblockt, ehe er im zweiten Versuch das Spielgerät selbst formvollendet in die Maschen drückte - 1:0 (34.).

Kletzl-Trupp ließ sich nach der Doppelwatschn nicht fallen

"Nach der Pause hatten wir 20 sehr gute Minuten", kamen Delius Eugendorfer wesentlich griffiger aus den Katakomben. Diese Tatsache schlug sich prompt auf das Resultat nieder: Erst drückte Thomas Niedermüller den Resetknopf (53.), zwei Minuten später sagte Wolfgang Suppan bei einem zu kurz geratenen Rückköpfler eines Heim-Verteidigers danke, überhob SVB-Schlussmann Maximilian Tanzer - 1:2 (55.). Wiederum wurde das Aufeinandertreffen nur wenige Momente älter, als Eugendorf beinahe für die Vorentscheidung gesorgt hätte: Suppan flog nur hauchdünn an der scharfen Hereingabe vorbei. "Das war die Chance auf das 3:1", seufzte Deliu. Auf der Zielgeraden ging es schließlich noch einmal heiß her: In Minute 80 ließ sich Eugendorf-Kicker Tobias Moser zu einer Schiedsrichterkritik hinreißen, sah die Ampelkarte. Acht Minuten später wussten die Bürmooser die numerische Überlegenheit auszunutzen und kamen durch eine Bude von Eric Wagner nach Switil-Assist zum späten Ausgleichstreffer. "Wir haben nicht aufgegeben, alles versucht und sind am Ende volles Risiko gegangen", war Wagners Lucky Punch für Kletzl wahrlich nicht weit hergeholt. Deliu tat sich hingegen schwer, die Punkteteilung richtig einzuordnen: "Sicher ist sie bitter und sicher fühlt sie sich nach diesem Spielverlauf schlimm an. Aber nach der langen Pause war das die richtige Partie zum Reinkommen. Ich denke, die Kartenstatistik mit zwölf Gelben und einer Gelb-Roten belegt, dass es mehr ein Kampf war."

SV Bürmoos 2:2 (1:0) USC Eugendorf

Bürmoos, SR: Markus Tiefgraber

Torfolge: 1:0 Daniel Leitz (34.), 1:1 Thomas Niedermüller (53.), 1:2 Wolfgang Suppan (56.), 2:2 Eric Wagner (88.)

Gelb/Rot: Tobias Moser (80., Kritik)

Die Besten: Daniel Leitz (LM), Manuel Jung (DM); niemand.

