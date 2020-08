0:3! UFC Hallein unterliegt Bergheim klar

Details Samstag, 29. August 2020 14:52

Anlässlich der 3. Runde forderte der UFC Hallein auf eigenem Geviert gestern den FC Bergheim heraus. Sowohl die Salinenstädter als auch die Gierzinger-Crew veloren ihr Auftaktmatch mit 0:2 - jeweils hieß der Gegner Bramberg. Bonus: Der FCB hatte bereits eine Partie mehr in den Knochen, konnten sich zuletzt gegen Thalgau (4:1) für den unerwünschten Saisonstart rehabilitieren. Nach einem recht ausgeglichenen ersten Durchgang wanderte das Momentum immer mehr auf die Seite der Bergheimer, die letztendlich einen verdienten 3:0-Auswärtserfolg bejubeln durften.

Fotocredit: FC Bergheim

Bergheim und der Griff in die Trickkiste

Sturm und Regen sorgten auf der Thomas-Stangassinger-Anlage in Hallein für erschwerte Bedingungen. "Das hat uns nicht wirklich in die Karten gespielt", murrte Gierzinger, dessen spielstarke Bergheimer mit den exogenen Einflüssen so ihre Probleme hatten. Je mehr sich das Wetter in der weiteren Folge beruhigte, desto besser fand der FCB ins Spiel. Ein einstudierter Freistoßtrick sorgte in der 37. Spielminute schließlich für das von Michael Prötsch erzielte 0:1. "Das geht ganz klar auf Dramacs Kappe", hatte Halleins Sportlicher Leiter, David König, das schwarze Schaf gefunden.

Gierzinger-Jungs ließen keine Zweifel mehr aufkommen

In den zweiten 45 Minuten nahmen die Gäste aus Bergheim das Zepter in die Hand und bestimmten das Spielgeschehen phasenweise nach Belieben. "Der Druck war groß", sah auch König einen immer stärker werdenden Gegner. Weil Fabian Schweiger einen Stanglpass über die Linie drückte (65.) und Philipp Teufl das Leder an Dramac vorbei in die Maschen schlenzte, war der Drops nach exakt 85 gespielten Minuten endgültig gelutscht. "Ein verdienter Sieg, der noch höher hätte ausfallen können", gab's für Gierzinger absolut gar nichts zu meckern. Für König und seine Salinenstädter setzte es hingegen die zweite Schlappe im zweiten Spiel: "Ich muss Bergheim gratulieren, der Sieg war verdient. Wir werden aufstehen und uns Schritt für Schritt steigern. Immerhin ist das Potenzial ja da."

UFC Hallein 0:3 (0:1) FC Bergheim

Hallein, SR: Ramiz Begovic

Torfolge: 0:1 Michael Prötsch (37.), 0:2 Fabian Schweiger (65.), 0:3 Philipp Teufl (85.)

Die Besten bei Bergheim: Pauschallob (herausragend: Elias Hatzer (DM), David Sandic (DM)).

Redakteur: Maximilian Winkler

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten