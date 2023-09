Nach fünf Runden: Erste Trainerentlassung in der Salzburger Liga

Details Freitag, 01. September 2023 09:42

Die Salzburger-Liga-Saison hat ihr erstes Opfer gefordert. Weil man in den ersten fünf Runden nur ein mageres Pünktchen gesammelt hatte, beendete Regionalliga-Absteiger USK Maximarkt Anif die Zusammenarbeit mit Übungsleiter Markus Huber per sofort. Am Dienstag war den Anifern im Landescup gegen Puch (3:0) noch der so wichtige Befreiungsschlag geglückt.

Huber muss nach missglücktem Saisonstart gehen

Vier Niederlagen und ein Remis - so sieht die überschaubare Liga-Ausbeute der Anifer nach fünf gespielten Runden aus. Ein klassischer Fehlstart also, der Coach Markus Huber gestern Donnerstag seinen Job kostete. "Es war eine sehr schwere Entscheidung. Die letzten Ergebnisse - bis auf das Pokalspiel in Puch - und der aktuelle Tabellenplatz haben uns schlussendlich dazu bewegt", wird Klub-Obmann Norbert Schnöll auf der Website zitiert. Apropos Pokalspiel: Da hatte Anif am Dienstag Ligakontrahent Puch noch glatt mit 3:0 gebogen. Für die Klub-Verantwortlichen dennoch zu wenig, um Huber weiterhin die Stange zu halten.

Bogosavac coacht gegen Eugendorf, Berktold übernimmt ab Montag

Den heutigen Auftritt in Eugendorf wird "Co" Kristijan Bogosavac leiten, ab Montag schließlich ein alter Bekannter auf die Trainerbank des USK Anif zurückkehren: Andreas Berktold. Der 41-Jährige war in Anif schon als Co-Trainer der Meistermannschaften 2017 und 2018 erfolgreich, bis zuletzt für die 1b-Truppe von Seekirchen verantwortlich.

