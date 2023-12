Salzburger Liga: Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2023 ist...

Details Montag, 18. Dezember 2023 11:46

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten Spieler der Herbstsaison 2023. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einen neuen Sensationsrekord verzeichnete. Österreichweit wurden in sechs Wochen erstmals über 3,7 (!) Millionen Stimmen abgegeben - ein absoluter Wahnsinn! Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2023 ist... Lukas Würtinger (SV Seekirchen)

Endergebnis:

1. Lukas Würtinger (SV Seekirchen / 7304 Stimmen)

2. Tobias Moser (USK Anif / 4200 Stimmen)

3. Patrick Schober (USK Anif / 4191 Stimmen)

4. Dennis Moric (SC Golling / 3295 Stimmen)

5. Raphael Kriechhammer (Union Henndorf / 1705 Stimmen)

6. Harald Nindl (TSU Bramberg / 1395 Stimmen)

7. Johannes Steiner (SC Golling / 1357 Stimmen)

8. Marko Milic (UFC Hallein / 1233 Stimmen)

9. Florian Haslbeck (SK Adnet / 950 Stimmen)

10. Christian Grössinger (Union Henndorf / 746 Stimmen)

