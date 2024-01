Von der Regionalliga bis in die 2. Klassen: Die Winter-Testspielübersicht 2024

Details Dienstag, 02. Januar 2024 12:58

Sechs Leistungsstufen und alle haben dasselbe Ziel: Die fußballfreie Zeit nutzen, um bestmöglich in die bevorstehende Frühjahrsmeisterschaft zu starten. Von der Regionalliga West bis hinunter in die 2. Klassen stehen eine Menge Testgalopps an. Wir haben für euch die Übersicht parat...

Fotocredit: FMT-Pictures/TA