Salzburger Stier - Tag 1: Favoriten geben sich keine Blöße

Mittwoch, 03. Januar 2024

Am Eröffnungstag des 41. Salzburger Stiers haben sich die favorisierten Mannschaften keine Blöße gegeben und sind mehr oder minder höchst souverän in die Zwischenrunde aufgestiegen. Heute Mittwoch stehen die nächsten 18 Vorrundenspiele an.

Überraschung zum Auftakt blieb aus

Am Tag 1 des Salzburger Hallenklassikers spielten sich die Gruppen A, B und C den Aufstieg in die Zwischenrunde aus. Da gab's für die Underdogs kaum bis gar nichts zu ernten. Mit Titelverteidiger Wals-Grünau, St. Johann (beide Regionalliga West), Eugendorf, Henndorf, Anif (alle Salzburger Liga) und Anthering (1. Landesliga) ließ das Sextett die unterklassigen Vereine hinter sich. Torflut: In den 18 ausgetragenen Partien fielen nicht weniger als 93 Buden.

Gruppe A

1. Wals-Grünau (TV) 17:9 9 2. Anthering 13:6 6 3. Faistenau 8:12 3 4. Großgmain 2:19 0

Spiele:

Wals-Grünau 7:1 Faistenau

Anthering 8:0 Großgmain

Wals-Grünau 5:1 Anthering

Faistenau 6:1 Großgmain

Großgmain 1:5 Wals-Grünau

Faistenau 1:4 Anthering

Gruppe B

1. Henndorf 10:2 9 2. Eugendorf 8:4 6 3. Oberalm 3:8 1 4. Elsbethen 4:11 1

Spiele:

Henndorf 2:1 Eugendorf

Oberalm 2:2 Elsbethen

Henndorf 3:0 Oberalm

Eugendorf 4:1 Elsbethen

Elsbethen 1:5 Henndorf

Eugendorf 3:1 Oberalm

Gruppe C

1. St. Johann 8:3 9 2. Anif 10:3 6 3. Berndorf 7:8 3 4. Gneis/ASK_PSV 3:14 0

Spiele:

St. Johann 3:1 Gneis/ASK_PSV Salzburg

Anif 3:1 Berndorf

St. Johann 2:0 Anif

Gneis/ASK_PSV Salzburg 2:4 Berndorf

Berndorf 2:3 St. Johann

Gneis/ASK_PSV Salzburg 0:7 Anif

2. Stier-Tag: 18 Partien, Salzburger-Liga-Dominator Kuchl steigt ein

Heute Mittwoch (ab 17:00 Uhr) wird der Bandenzauber in der Sporthalle Alpenstraße in die zweite Runde gehen. Wie gestern wird in den nächsten drei Gruppen (D, E und F) um die Tickets für die Zwischenrunde gefightet. Einer der insgesamt vier Salzburg-Ligisten, die ins Turnier einsteigen werden, ist Salzburger-Liga-Leader Kuchl.

Gruppe D: Kuchl, Hallwang, Hof, 1. SSK

Gruppe E: Siezenheim, Straßwalchen, Tamsweg, Mattsee

Gruppe F: Golling, Altenmarkt, ASV, Köstendorf