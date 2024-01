Salzburger Stier - Tag 3: Favoriten-Quartett bleibt stabil, lediglich Puch tanzt aus der Reihe

Details Donnerstag, 04. Januar 2024 21:38

Am finalen Vorrunden-Tag des diesjährigen Salzburger Stiers sind die letzten sechs Mannschaften für die Zwischenrunde ermittelt worden. Während sich in den Gruppen G und H jeweils die Favoriten durchsetzten, hatte die I-Gruppe eine klitzekleine Überraschung parat. Anstelle von Salzburg-Ligist Puch schaffte 1. Landesliga-Leader Bergheim den Aufstieg.

Fotocredit: FMT-Pictures/KJ

Hallein und Plainfeld weiter

Hallein und Plainfeld ließen die beiden "Zweitklässler" Croatia Salzburg und Leopoldskron fast schon erwartungsgemäß hinter sich. Während der Tennengauer Salzburg-Ligist alle seine Spiele gewinnen konnte, reichten dem 2. Landesliga-Nord-Tabellenführer vier Points zum Aufstieg. Die Kroaten, die stark dezimiert zur Stier-Premiere in die Alpenstraße angereist waren, sicherten sich mit einem Sieg im Stadt-Duell zumindest den dritten Platz.

Fotocredit: FMT-Pictures/KJ

Gruppe G

1. Hallein 11:2 9 2. Plainfeld 8:5 4 3. Croatia Salzburg 6:10 3 4. Leopoldskron 6:14 1

Spiele:

Hallein 7:1 Leopoldskron

Plainfeld 5:1 Croatia Salzburg

Hallein 2:1 Plainfeld

Leopoldskron 3:5 Croatia Salzburg

Croatia Salzburg 0:2 Hallein

Leopoldskron 2:2 Plainfeld

Favoriten in Gruppe H kühl

Auch in Gruppe H hatten am Ende die Favoriten die Nase vorn. Seekirchen safe, der SAK mit ein wenig Bauchweh. Aufgrund des besseren Torverhältnisses reichte den Nonntalern im letzten Spiel gegen den punktegleichen HSV ein Remis. Trostpflaster: Die Walser stiegen als einer der beiden besten Dritten ebenfalls auf. Nußdorf hatte indes gar nichts zu melden, verlor alle drei Spiele.

Fotocredit: FMT-Pictures/KJ

Gruppe H

1. Seekirchen 9:3 9 2. SAK 1914 6:4 4 3. HSV Wals 4:4 4 4. Nußdorf 1:9 0

Spiele:

Seekirchen 3:2 SAK 1914

HSV Wals 2:1 Nußdorf

Seekirchen 2:1 HSV Wals

SAK 1914 3:0 Nußdorf

Nußdorf 0:4 Seekirchen

SAK 1914 1:1 HSV Wals

Puch enttäuschte

Mit einer lupenreinen Bilanz von drei Siegen aus drei Spielen setzte sich Grödig in der Gruppe I unbeeindruckt durch. Dahinter entschied Bergheim das alles entscheidende direkte Duell gegen Pfarrwerfen für sich. Puch enttäuschte, schied mit lediglich einem Pünktchen aus.

Fotocredit: FMT-Pictures/KJ

Gruppe I

1. Grödig 13:3 9 2. Bergheim 9:10 4 3. Pfarrwerfen 6:10 3 4. Puch 3:8 1

Spiele:

Grödig 4:1 Pfarrwerfen

Bergheim 2:2 Puch

Grödig 5:1 Bergheim

Pfarrwerfen 2:0 Puch

Puch 1:4 Grödig

Pfarrwerfen 3:6 Bergheim

Nach der Vorrunde ist vor der Zwischenrunde

Morgen Freitag dürfen die Herren der Schöpfung ihre Füße hochlagern - da sind die Damen an der Reihe. Am Samstag folgt die Zwischenrunde, tags darauf schließlich die Finalrunde. Neben den neun Gruppenersten und Gruppenzweiten zogen auch der HSV Wals und Altenmarkt als beste Dritte in die nächste Runde ein.

Für die Zwischenrunde qualifiziert (20 Mannschaften):

Wals-Grünau

Anthering

Henndorf

Eugendorf

St. Johann

Anif

Kuchl

Hallwang

Siezenheim

Tamsweg

Golling

ASV Salzburg

Hallein

Plainfeld

Seekirchen

SAK 1914

Grödig

Bergheim

Altenmarkt

HSV Wals