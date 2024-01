Salzburger Stier - Tag 2: Kuchl furios, Straßwalchen weg und Aufstiegs-Drama in Gruppe F

Details Donnerstag, 04. Januar 2024 09:57

Auf die 93 Volltreffer am Eröffnungstag ließen die zwölf Teams am zweiten Stier-Tag 109 Tore folgen. Kuchl verbuchte sogar einen zweistelligen Erfolg. Bis auf Straßwalchen, das in Gruppe E scheiterte, blieb das große Favoritensterben erneut aus.

Kuchl auch am Parkett überragend, Hallwang-Coach geigte auf

Die Kuchler, die in der Salzburger Liga einsam ihre Kreise ziehen, zeigten auch in der Halle ihr Können. Mit einem knappen 2:1-Sieg über Hallwang und zwei Kantersiegen gegen den 1. SSK und Hof spazierten die "Roten Teufel" regelrecht in die Zwischenrunde.

Bei Hallwang, das als Zweiter ebenfalls im Turnier bleibt, geigte Übungsleiter Damir Borozni groß auf. Der 41-Jährige, der sich im Herbst einmal selbst eingewechselt und gegen den ATSV fünf Minuten mitgekickt hatte, erzielte in der Stier-Vorrunde sechs der neuen Hallwanger Hütten.

Gruppe D

1. Kuchl 19:2 9 2. Hallwang 9:3 6 3. Hof 8:9 3 4. 1. SSK 3:24 0

Spiele:

Kuchl 2:1 Hallwang

1. SSK 1:7 Hof

Kuchl 12:1 1. SSK

Hallwang 3:1 Hof

Hof 0:5 Kuchl

Hallwang 5:1 1. SSK

Straßwalchen out

Während Siezenheim in der Gruppe E die Favoritenrolle vollends erfüllte, musste Liga-Kontrahent Straßwalchen überraschend früh die Segel streichen. Nach den Niederlagen gegen Siezenheim (1:5) und Tamsweg (1:4) stand das Aus schon nach zwei Partien fest.

Gruppe E

1. Siezenheim 19:4 9 2. Tamsweg 9:7 6 3. Straßwalchen 9:11 3 4. Mattsee 6:16 0

Spiele:

Siezenheim 5:1 Straßwalchen

Mattsee 2:4 Tamsweg

Siezenheim 5:2 Mattsee

Straßwalchen 1:4 Tamsweg

Tamsweg 1:4 Siezenheim

Straßwalchen 7:2 Mattsee

Torverhältnis machte Altenmarkt Strich durch die Rechnung

Spannung pur herrschte indes in der Gruppe F. Da hatten mit Golling, ASV und Altenmarkt drei Mannschaften dieselbe Punkteanzahl am Konto. Wegen des schlechteren Torverhältnisses mussten die Pongauer den Gollingern und Itzlingern den Vortritt lassen.

Gruppe F

1. Golling 13:5 6 2. ASV Salzburg 7:5 6 3. Altenmarkt 9:10 6 4. Köstendorf 3:12 0

Spiele:

Golling 2:4 ASV Salzburg

Altenmarkt 6:2 Köstendorf

Golling 6:0 Altenmarkt

ASV Salzburg 1:0 Köstendorf

Köstendorf 1:5 Golling

ASV Salzburg 2:3 Altenmarkt

3. Stier-Tag: Abschluss der Vorrunde

Heute Donnerstag (ab 17:00 Uhr) werden die letzten sechs Mannschaften für die Zwischenrunde ermittelt. Dafür gelten Hallein, Plainfeld, Seekirchen, der SAK, Grödig und Puch als Favoriten.

Gruppe G: Hallein, Plainfeld, Leopoldskron-Moos, Croatia Salzburg

Gruppe H: Seekirchen, SAK 1914, HSV Wals, Nußdorf

Gruppe F: Grödig, Puch, Bergheim, Pfarrwerfen