USK Maximarkt Anif: Nach Shopping-Tour soll nun der Ligaverbleib her

Details Mittwoch, 31. Januar 2024 00:15

Als Tabellenvorletzter befindet sich der USK Maximarkt Anif in der Salzburger Liga in akuter Abstiegsnot. Im Herbst nicht wirklich in die Spur gefunden, wollen die Vorstädter im Frühjahr die nötigen Punkte für den Klassenerhalt holen. Acht Winter-Neuzugänge sorgen für mehr Breite und Qualität im Kader.

Fotocredit: FMT-Pictures/TA

Ein Herbst zum Vergessen

Vor nicht allzu langer Zeit, genauer gesagt von 2016 bis 2019, war der USK Maximarkt Anif im Salzburger Amateurfußball das Nonplusultra. In der vergangenen Spielzeit rutschte man von der Regionalliga Salzburg in die Salzburger Liga, nun droht dem einstigen Westliga-Dominator sogar der Absturz in die Landesliga. Im Herbst bekleckerten sich die Anifer nicht wirklich mit Ruhm. Nachdem der erste Ligaerfolg erst in Runde sechs gefeiert worden war, brachte es die Truppe von Coach Andreas Berktold, der Ende August den Posten von Markus Huber übernommen hatte, in den 15 bis dato absolvierten Ligaspielen auf gerade einmal zwölf Punkte. Weil nur Nachzügler Adnet (3) noch erfolgsloser agierte, mussten sich die Vorstädter mit dem vorletzten Tabellenplatz abfinden.

Anif rührte am Transfermarkt um

Unter dem Fußballjahr 2023 ein dicker Haken gesetzt, will Anif im Frühjahr in den Vollsprintmodus wechseln. Mit nicht weniger als acht Winter-Zugängen wurde der Kader umstrukturiert. So dockten Amir Aliu, Taus Askhabov, Laurenz Angerer, Simon Braun, Emir Islami, Malte Schorb, Tim Saller und Christoph Siller inmitten der Winterpause an. Ganz zum Wohlwollen von Übungsleiter Berktold: "Wir haben alle unsere Wunschspieler bekommen. Ich bin mit dem Kader sehr zufrieden." Im Gegenzug kehrten Ramon Hofmann, Bernhard Marx und Osman Uygur dem Klub den Rücken zu.

Liga halten als klare Devise

Ziel der Berktold-Männer ist, no na, der Klassenerhalt. "Dafür werden wir alles geben. Im Endeffekt liegt es an jedem Einzelnen, damit wir in der Rückrunde erfolgreich sind", sagt Berktold. Anif steckt seit Mitte Jänner im Vorbereitungstraining, feilt akribisch an der Fitness und der optimalen Spielidee. Für die Testspiele hat man sich den einen oder anderen Westligisten als Gegner gesucht. "Gegen starke Gegner kannst du dazulernen und dich beweisen", weiß Berktold. Zum Liga-Frühjahrsauftakt müssen die Anifer zum UFC Hallein in die Salinenstadt reisen. Dort wird der Tabellenvorletzte zwar Underdog sein, doch wer weiß: Vielleicht wird ja gleich zum Auftakt der erste Schritt in die richtige Richtung gesetzt...

Bisherige Wintertransfers (Stand: 30. Jänner 2024)

Zugänge: Amir Aliu, Taus Askhabov, Laurenz Angerer (alle Hallwang), Simon Braun, Emir Islami (beide Marchfeld Donauauen), Malte Schorb (Grödig), Tim Saller (Wals-Grünau), Christoph Siller (Hallein)

Abgänge: Ramon Hofmann (Kirchanschöring), Bernhard Marx (Karrierepause), Osman Uygur (Puch)

Herbst 2023 auf einen Blick

Kaltstart: Kein Sieg in den ersten fünf Runden

Höchster Sieg: 4:0 gegen Adnet

Höchste Niederlage: 0:5 gegen Bürmoos

Beste Torschützen: Tobias Moser, Melvis Memic, Justin Mühlbauer (alle 4)