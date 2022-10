Schilchegger mit Zweierpack: Adnet bezwingt Straßwalchen

Details Sonntag, 02. Oktober 2022 14:39

Der SK Adnet hat die Sonntagsmatinee auswärts beim SV Straßwalchen knapp mit 2:1 zu seinen Gunsten entscheiden können. Nachdem Simon Schilchegger die Tennengauer mit zwei Toren auf Kurs Auswärtssieg gebracht hatte, wurd's nach Sebastian Chudobas Anschlussgoal noch einmal spannend. Die finale, grün-weiße Schlussoffensive überstanden die Heissl-Boys allerdings unbeschadet.

Fotocredit: Adi Aschauer (ARCHIVBILD)

Gastelf hatte zur Pause die Nase vorn

Die Adneter erwischten in der Straßwalchener Negova-Arena einen guten Start und näherten sich peu á peu dem Führungstreffer. "Wir haben die ein oder andere Chance vorgefunden", schilderte Gäste-Coach Thomas Heissl, der in der 19. Minute erstmals jubeln durfte, als Schilchegger einen Angriff über die rechte Seite mit dem 0:1 krönte. Während Adnet nachlegen wollte, aber nicht zwingend genug agierte, kam Straßwalchen auf. Am hauchdünnen Pausenvorsprung der Tennengauer konnte jedoch nicht gerüttelt werden.

Hochspannende Schlussminuten

Nach dem Pausentratsch waren die Hausherren drauf und dran, schnellstmöglich zum Ausgleich zu kommen. "Die Ballbesitzanteile sprachen klar für Straßwalchen. Sie haben gefällig gespielt", gab Heissl zu. Den Torerfolg sollte es allerdings auf der anderen Seite geben: Nach einem Burger-Foul an Schilchegger entschied Schiedsrichter Höglinger folgerichtig auf Strafstoß, den der Gefoulte höchstselbst zum 0:2 verwandelte (75.). Weil Sparber im Finish knapp am 0:3 vorbeisauste, nur den Pfosten traf (87.) und Sebastian Chudoba quasi im Gegenzug auf 1:2 verkürzte (88.), wurde die eigentlich schon entschiedene Begegnung noch einmal mit einer ordentlichen Brise Spannung gewürzt. Die Flachgauer gingen all-in und bereiteten den Adnetern in der vierminütigen Nachspielzeit einen richtig großen Schreckmoment. "Nach einem gefährlichen Eckball hat der Gegner den Ball knapp neben das Tor gesetzt. Ich bin heilfroh, dass wir die Führung über die Runden gebracht haben", atmete Heissl auf.