Vorentscheidung schon zur Pause: Bramberg gewinnt Regenschlacht gegen Neumarkt

Details Montag, 03. Oktober 2022 11:33

Die TSU Bramberg hat in der 9. Runde der Salzburger Liga den TSV Neumarkt eindeutig mit 4:1 in die Schranken gewiesen. Dabei brannten die Wildkogler in den ersten 45 Minuten ein Feuerwerk ab, führten zur Pause bereits mit 4:0. Christian Brandl gelang im Laufe des zweiten Abschnitts der Neumarkter Ehrentreffer.

Fotocredit: TSU Bramberg

Zum Pausentee war der Käse bereits gegessen

Aufgrund des andauernden Regens war das Sonntagsmatch zwischen Bramberg und Neumarkt lange auf der Kippe gestanden. Während TSU-Obmann Martin Innerhofer nach vielen Arbeitsstunden am Grün von "regulären Verhältnissen" sprach, trat Neumarkt-Dompteur Fritz Oberascher mit seiner Bande nur unter Protest an. Auf tiefem Geläuf schienen die Platzherren wesentlich besser zurechtzukommen. Hanser eröffnete den Torreigen in Minute fünf, dann zirkelte Harald Nindl einen Freistoß in die Maschen (10.), ehe Ronacher via Doppelpack (24., 37.) für eine 4:0-Pausenführung sorgte.

In Durchgang zwei ließen es die Schützinger-Jungs etwas ruhiger angehen. Einmal sollte es in der Smaragdarena aber noch scheppern. In der 64. Spielminute drückte Brandl zum 4:1 ab - gleichbedeutend mit dem Endresultat. "Der Sieg war verdient und absolut leistungsgerecht", fand Innerhofer.