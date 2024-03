"Ereignisloses" 0:0 bei Straßwalchen gegen Thalgau

Details Samstag, 23. März 2024 09:47

In der Freitagabendpartie SV Straßwalchen gegen den UFV Thalgau konnte kein Sieger ausgemacht werden. Die rund 300 Besucher bekamen zwar viel Physis in Form von Zweikämpfen, allerdings keine Tore serviert. Top: Beide Teams blieben auch im zweiten Frühjahrsspiel ohne Gegentreffer.

Fotocredit: Adi Aschauer (ARCHIVBILD)

Keine Tore in Straßwalchen

Im Herbst hatten die Straßwalchener mit 36 die zweitmeisten Gegentore der Liga kassiert. Nach dem 2:0-Auftakterfolg in Bürmoos spielte die Truppe von Neo-Coach Bernhard Huber-Rieder nun zum zweiten Mal in Serie zu Null. "Eine sehr zerfahrene und ereignislose Partie, die sich vorwiegend im Mittelfeld abgespielt hat", fand Huber-Rieder. Die Chancenarmut in der Negova-Arena war am gestrigen Abend augenscheinlich. Nichtsdestotrotz verbuchten beide Teams jeweils eine Top-Gelegenheit. Straßwalchens Schörghofer in Hälfte eins (20.), Thalgaus Kreuzer schließlich im Endspurt (90.). "Summa summarung ging das Unentschieden in Ordnung. Dieses Spiel hätte keinen Sieger verdient gehabt", sah Huber-Rieder eine gerechte Punkteteilung.

