Ogunlade sorgt für perfekten Huber-Rieder-Einstand auf Straßwalchener Trainerbank

Details Sonntag, 17. März 2024 16:45

Der SV Straßwalchen hat seinen Neo-Trainer Bernhard Huber-Rieder bei dessen Einstand mit einem 2:0-Sieg beschenkt. Auswärts auf Bürmooser Kunstgrün steuerte Winter-Neuzugang Olugbemiga Ogunlade beide Treffer bei.

Fotocredit: FMT-Pictures/TA (ARCHIVBILD)

Straßwalchen zur Pause knapp voran

In einer chancenarmen ersten Halbzeit glänzten die Straßwalchener mit der nötigen Aggressivität. "Ein sehr reifer Auftritt. Wir waren zweikampfstark und haben kaum etwas zugelassen", erzählte Bernhard Huber-Rieder, der in seinem ersten Pflichtspiel als Straßwalchen-Coach in Minute 15 über Ogunlades Führungstreffer jubeln durfte. Bis auf eine hochkarätige, aber verjuxte Chance von Schörghofer sollte bis zur Pause nicht mehr viel passieren.

Ogunlade schnürte Doppelpack

In den Anfangsminuten der zweiten Halbzeit stand Ogunlade neuerlich im Fokus. Der offensive Wirbelwind zog vom linken Flügel nach innen und schlenzte das Spielgerät in den Winkel. "Ein feines Tor", hatte Huber-Rieder gut lachen. Im Endspurt hätten die heimischen Bürmooser noch für Hochspannung sorgen können, scheiterten allerdings am Querbalken (80.). "In Sachen Energie und Leidenschaft waren wir um eine Klasse besser. Das hat sich im Ergebnis widergespiegelt", fand Huber-Rieder.

