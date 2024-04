"Beste Saisonleistung" - Hallein degradiert Thalgau

Details Freitag, 05. April 2024 23:48

Der UFC Hallein hält im Frühjahr weiter beim Punktemaximum! Nachdem die Salinenstädter in den ersten drei Partien ebenso viele Siege gefeiert hatten, wanderten zuhause gegen den UFV Thalgau die nächsten drei Punkte auf das Vereinskonto. Zur Pause mit 1:0 geführt, schraubten die Lessacher-Boys den Sieg in Hälfte zwei ordentlich in die Höhe.

"Giftige" Halleiner legten Grundstein zum Sieg

Die Halleiner zündeten in der heimischen Stangassinger-Anlage vom Start weg den Turbo. "Es war generell eine geile Partie, die hin und her ging", amüsierte sich auch Lessacher köstlich. Die Vorteile in einem Fight mit hohem Unterhaltungswert sollten aber ganz klar auf Seiten der Tennengauer liegen. "Thalgau hatte eine gute Chance, wir drei", betonte Lessacher. Anstelle einer nicht unrealistischen 3:1-Führung blieb den Platzherren zur Pause zumindest der Minimalvorsprung. In der 23. Spielminute köpfte Florian Kiss nach einem Eckball zum 1:0 ein. "Wir waren gegen den Ball giftig und haben unsere Umschaltmomente gut genutzt", stellte Lessacher hochzufrieden fest.

Mit Selbstvertrauen zum Leader

In Durchgang zwei zog Hallein das Ding erbarmungslos durch. Der Unterschied? Die Dominanz spiegelte sich nun auch auf der Anzeigetafel wider. Din Rahmanovic nach einem Stanglpass (47.), der eingewechselte Oluwatosin Ayetigbo, der Thalgau-Keeper Martin Nemeth umkurvt hatte (82.) und Adrian Vurbic (85.) sorgten für einen, alles in allem deutlichen 4:0-Sieg. "Die beste Saisonleistung", grinste Lessacher, dessen Schützlinge aus den Top-3 wohl nicht mehr zu verdrängen sind. Am nächsten Wochenende muss Hallein zu Spitzenreiter Kuchl, Thalgau empfängt Bürmoos.

