"Alles für uns gelaufen" - Seekirchen fährt mit Bürmoos ab

Details Samstag, 27. April 2024 10:46

Der SV Seekirchen hat in der 22. Runde der Salzburger Liga mächtig Dampf abgelassen und einen personell angeknacksten SV Bürmoos mit 7:0 aus dem Sportzentrum Aug geschossen. Weil Hallein zeitgleich in Eugendorf unterlag, ist Platz zwei wieder außer Gefahr. Indes wird für den Vorjahres-Vize die Luft immer dünner.

Foto: Adi Aschauer (ARCHIVBILD)

Sache rasch erledigt

Die Bürmooser, die mit Keeper Raab, Samstag und Sporrer lediglich drei Ersatzleute mitgenommen hatten, waren zur falschen Zeit am falschen Ort. "Es ist einfach alles für uns gelaufen", nahm Seekirchen-Coach Mario Lapkalo freudig zur Kenntnis, dass die erste Chance in diesem Spiel gleich saß, Fabian Büchele in Minute 18 auf 1:0 stellte. Und weil Fabian Neumayr (21., 37.) doppelt nachlegte, war der Käse schon zum Pausentee gebissen.

Vorjahres-Zweiter schlitterte in Debakel

"Wir haben gewusst, dass Bürmoos noch einmal alles probieren wird", stellte sich Lapkalo auf ein allerletztes Aufbäumen der Gäste ein. Dieses Aufbäumen sollte es zu Wiederbeginn auch geben - mehr als Halbchancen dabei aber nicht raushüpfen. In der 58. Spielminute setzte Christoph Chudoba den Vorjahres-Vizemeister mit seinem 4:0 endgültig schachmatt. "Danach haben sie sich aufgegeben", sagte Lapkalo, der in der weiteren Folge noch Michael Aigner (65.), Danylo Plakhtyria (75.) und Felix Eliasch (82.) netzen sah. Besonders der Schlusspunkt bereitete dem SVS-Übungsleiter viel Freude. "Zumal Felix seit Langem wieder getroffen hat."

Seekirchen distanziert Hallein, Bürmoos rutscht weiter ab

"Sieben Tore musst du erst einmal machen. Meine Mannschaft war sehr abgebrüht", frohlockte Lapkalo nach dem Kantererfolg. Während die Seekirchener Platz zwei absicherten (Hallein verlor in Eugendorf), ist im Bürmoos-Lager Obacht angesagt. Aktuell liegen die Blau-Weißen zwar noch neun Punkte vor der Abstiegszone, bei weiteren Umfallern könnte es aber schnell ungemütlich werden. "Der Mai wird entscheidend", weiß Übungsleiter Daniel Buhacek.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.