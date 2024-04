Hölzl trifft fünffach, Joker Habersatter doppelt - Puch dreht Straßwalchen Socken auf links

Details Samstag, 27. April 2024 11:30

Der FC Puch ist zurück in der Erfolgsspur! Nach zuletzt drei Schlappen en suite ballerten sich die Tennengauer im Heimspiel gegen den SV Straßwalchen ihren Frust von der Seele. Wow: Ein völlig losgelassener Sebastian Hölzl steuerte beim 7:1-Kantersieg einen Fünferpack bei.

Foto: Adi Aschauer (ARCHIVBILD)

Puch überzeugte auf ganzer Linie

Die Pucher liefen im Sechs-Punkte-Spiel gegen Straßwalchen mit der vollen Kapelle auf. "Ich hatte wirklich alle Spieler zur Verfügung. Da sieht man dann, was möglich ist", juchzte Puch-Coach Mersudin Jukic. Die Tennengauer, die zuletzt gegen Siezenheim, den SAK und Bramberg drei Schlappen am Stück eingesteckt hatten, brannten im heimischen Waldstadion ein wahres Feuerwerk ab. "Läuferisch, spielerisch und taktisch war's einfach überragend", schwärmte Jukic.

Hölzl mit One-Man-Show

In den ersten 45 Minuten sollten fehleranfällige Straßwalchener Sebastian Hölzl ganz und gar nicht in den Griff bekommen. Der Offensivgeist der Pucher, der in der Vorwoche verletzungsbedingt pausiert hatte, brauchte gerade einmal 14 Minuten für seinen Hattrick (7., 20., 24.), drückte gegen Ende der Halbzeit gar noch ein viertes Mal ab (38.). "Weltklasse", fasste Jukic die Perfomance seines Knipsers in einem Wort zusammen.

Jungspund stach als Joker

Nachdem Eyüp "Pascha" Erdogan wegen einer Tätlichkeit mit Rot frühzeitig unter die Dusche geschickt worden (58.) und Yannick Johnson wenig später das 4:1 geglückt war (67.), schöpften die gebeutelten Grün-Weißen noch einmal Hoffnung. Diese war allerdings nur von kurzer Dauer. Während der überragende Hölzl im Finish seinen Fünferpack perfekt machte (92.), trug sich Tobias Habersatter (79., 93.) zweimal in die Schützenliste ein. "Wir haben uns vom Platzverweis nicht verunsichern lassen und einfach weitergemacht", erklärte Jukic. Weil alle Offensivleute mit an Bord waren, musste der erst 17-jährige Habersatter trotz guter Leistung am vergangenen Wochenende in Bramberg mit der Ersatzbank vorlieb nehmen. "Tobias hätte den Startelfplatz echt verdient gehabt. Er hat die Jokerrolle aber akzeptiert und nach seiner Einwechslung zweimal getroffen. Das freut mich sehr für ihn", sagte Jukic.

