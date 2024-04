Grödig und Anif trennen sich torlos

Details Samstag, 27. April 2024 12:00

Der SV Grödig und der USK Maximarkt Anif haben sich im Nachbarschaftsduell schiedlich-friedlich mit 0:0 getrennt. Während beim im Frühjahr immer noch sieglosen Deliu-Trupp das Rätselraten in die nächste Runde geht, schöpfen die Anifer nach zwei pleiten- und gegentorlosen Spielen in Serie Hoffnung.

Foto: USK Maximarkt Anif

Keine Tore und kein Sieger in der Untersbergarena

Wer im Lokalderby zwischen Grödig und Anif mit vielen Goals spekulierte, der wurde enttäuscht. "Irgendwie hat auf beiden Seiten das letzte Feuer, der letzte Punch gefehlt", resümierte Grödig-Trainer Arsim Deliu. Pendant und Anif-Coach Andreas Berktold schlug in dieselbe Kerbe. "Ich habe zwei Mannschaften gesehen, die nicht verlieren wollten." Nicht überraschend, dass eine über weite Strecken chancenarme Partie mit einem 0:0-Remis zu Ende ging.

Grödig offensiv zu zahnlos

Wenn es Chancen oder zumindest Ansätze für Chancen gab, dann ausschließlich auf Seiten der Grödiger. "Wir hatten nach der Pause eine kurze Drangphase mit drei, vier Halbchancen. Leider haben wir da nicht zuschlagen können", seufzte Deliu. Vom Matchplan - hinten die Schotten dicht zu machen und vorne einmal abzudrücken - gingen somit nur 50% auf. "Wenn du in der Salzburger Liga mitreden willst, ist das offensiv einfach zu harmlos", so Deliu, der sich erstmals seit sechs Runden über eine sauber gebliebene Hütte freuen durfte. "Wichtig, zumal wir in den letzten Wochen eindeutig zu viele Gegentore bekommen haben."

"Gewonnener Punkt" für Anif

Wesentlich besser war die Stimmung bei den abstiegsbedrohten Anifern. Nachdem in der letzten Runde Eugendorf mit 1:0 gebogen worden war, blieb man auch gegen Grödig ohne Niederlage und Gegentor. "Wir wollten nicht blind ins Risiko gehen. Für uns ist dieser Punkt ein gewonnener Punkt, der uns im Endeffekt wieder ein Stück näher bringt. Wir sind sehr happy", sagte Berktold. Am nächsten Wochenende empfangen die Anifer Puch, Grödig muss nach Hallein.

