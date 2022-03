Der Coach von Ebbs II zum aktuellen Stand der Vorbereitung

Details Donnerstag, 03. März 2022 02:17

Anpfiff in der 1. Klasse Ost so wie in den allermeisten Tiroler Ligen am letzten Märzwochenende 2022. Die Lage vor dem Start der Rückrunde ziemlich klar. Stans führt vier Punkte vor WSG Tirol 1c und elf Punkte vor dem SK Blitzschutz Pfister Ebbs II. Für Ebbs II gilt es also den Stockerlplatz zu verteidigen – mindestens vier Verfolger können dem SK diesen noch streitig machen.

Welche Zu- und Abgänge gab es in der Winterübertrittszeit 2022?

Gerhard Seissl, Trainer SK Blitzschutz Pfister Ebbs II: „Zugänge gibt es soweit keine. Abgang haben wir mit Stefan Kittinger einen, Stefan hat wortwörtlich seine ernsthafte Fußballkarriere beendet. Die Verletzungsgefahr ist zu groß und fitter und jünger wird er nicht mehr, meint er. Wir wünschen Stefan auf diesem Wege alles Gute für seine Zeit nach dem Fußball und bedanken uns für die gemeinsame Zeit.“

Wie verläuft die Vorbereitung auf den Frühling 2022?

Gerhard Seissl: „Die Vorbereitung läuft soweit nach Plan. Die Trainingsbeteiligung passt soweit. Leider haben wir immer wieder Ausfälle wegen dem Corona-Thema, aber ich glaube, es geht allen Mannschaften ähnlich im Moment.“

Welche Testspiele wurden bereits absolviert und welche sind noch geplant?

Gerhard Seissl: „Testspiele haben wir geplant. Wir werden - soweit alles passt - gegen Erl, St. Johann 1b, Nußdorf und Angerberg spielen.“

Neuigkeiten vom Verein?

Gerhard Seissl: „Soweit ich weiß gibt es keine News. Jeder freut sich wieder auf Fußball und wir hoffen, dass wir das auch wieder durchziehen können, ohne größere Absagen.“

Gibt es verletzte Spieler, welche Nachwuchsspieler werden in die KM integriert?

Gerhard Seissl: „Der eine oder andere Spieler ist angeschlagen, aber größere Ausfälle gibt es keine. In der Frühjahrssaison gilt es dann den einen oder anderen jungen Spieler wieder in das Training zu integrieren und näher an den Erwachsenenfußball heranzuführen.“

Persönliche Anliegen bzw. Kommentare zum Thema Fußball?

Gerhard Seissl: „Da ich nicht immer die gleiche Leiher aufsagen möchte, sage ich heute, dass wir uns einfach freuen würden, wenn wir im Frühjahr bzw. auch dann das restliche Jahr gemeinsam so viel Zeit wie möglich am Fußballplatz verbringen können und das „andere Thema“ hoffentlich bald in den Hintergrund rückt bzw. ganz verschwindet. Leider ist ja das Thema Corona vor allem derzeit durch den Krieg in der Ukraine verdrängt worden.“