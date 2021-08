Reith bezwingt Aufsteiger Uderns – Hochfilzen die WSG Tirol 1c

Details Mittwoch, 04. August 2021 01:36

Zweite Runde der 1. Klasse Ost und nur mehr zwei Mannschaften haben keinen Punkt abgegeben. Etwas überraschend an der Tabellenspitze Aufsteiger Stans, den man aber eine gute Rolle in der Meisterschaft zugetraut hat. Auch Ebbs II hat noch die weiße Weste an – 5:2 in Mils. Den ersten Dreier konnten Reith und Hochfilzen verbuchen.

Hart erkämpfter 2:0 Erfolg von Reith gegen Aufsteiger Uderns

Erstes Heimspiel in der 1. Klasse Ost für Reith und man wollte nach der Auftaktniederlage in Ebbs einiges wieder gutmachen und die ersten drei Punkte in der neuen Saison holen.

Vor dem Spiel stellte man sich bereits darauf ein, dass das Spiel sehr intensiv werden wird und es eine kämpferische Leistung von jedem braucht um hier zu bestehen. Die ersten 45 Minuten wurden dann auch von beiden Mannschaften so geführt und es kamen relativ wenig gute Torchancen heraus. Reith hatte zwar ein paar Torabschlüsse, jedoch war es Uderns, die nach einer Ecke fast zum 1:0 getroffen hätten. Hier ist der Einsatz von Marvin Pendl herauszustreichen der den Ball mit dem Kopf noch von der Linie rausköpfte.

In der Halbzeit stellten wir dann um, da wir bemerkt haben dass die Abwehr von Uderns nicht immer ganz sattelfest reagiert und man dies ausnutzen könnte. So kam es dann dass in Minute 47 ein langer Ball von Uderns etwas falsch eingeschätzt wurde und Christoph Pletzer allein auf den Tormann zulaufen konnte. Zwar konnte sich der Torwart zuerst mit einer Parade im 1:1 noch auszeichnen, jedoch viel der Ball dann Christoph nochmal vor die Füße und er konnte zum 1:0 für Reith einschieben.

Danach konzentrierte man sich jedoch wieder aufs verteidigen und konnte nur selten für Entlastungen sorgen, womit Uderns zwar wieder mehr ins Spiel kam jedoch außer ein, zwei Chancen nichts zählbares heraussprang. Nach einem weiteren hohen Ball konnte Christoph Pletzer nur mehr durch ein Foul im Strafraum gestoppt werden und Christoph Reiter verwandelte in Minute 81 den fälligen Strafstoß.

Danach versuchte Uderns dann noch das Anschlusstor zu erzielen und bekam nach einem Handspiel im Strafraum noch einen Elfmeter zugesprochen, den sie aber an die Stange setzten. So blieb es bei einem hart erkämpften 2:0 Heimsieg für Reith in einem kämpferisch betonten Spiel mit wenig spielerischen Highlights.

Spielbericht von Betreuer Lukas Rohrmoser, Reith/Kitzbühel

Beste Spieler Reith/Kitzbühel: Tormann Obermoser Stefan, Verteidiger und Kapitän Wörndle Dominik, linker Flügel Marvin Pendl.

Hochfilzen bezwingt WSG Tirol 1c

Hans Peter Wimmer, Trainer FC Hochfilzen: „Zum Spiel ist zu sagen, dass ich mit der Reaktion der Mannschaft auf das wirklich schlechte Spiel in Uderns höchst zufrieden bin, da wir wieder zu unseren alten Tugenden zurückgefunden haben und ein wirklich zweikampfstarkes Spiel abgeliefert haben. Es war von der ersten Minute klar wer diese Partie dominiert und wir haben die spielstarke Wattener Mannschaft nie ins Spiel kommen lassen und dieses Spiel bis zum Schluss unter Kontrolle gehabt. Bereits in der dritten Minute konnten wir durch Ronny Waltl in Führung gehen, Elias Rothmair hat in der 23. Minute auf 2:0 gestellt. Nach der Pause konnte Ege Tuncel von der WSG Tirol auf 1:2 verkürzen, den 3:1 Endstand hat für uns Andreas Unterrainer fixiert. Der Schlüssel zum Erfolg war, dass sich unsere Abwehr wieder bärenstark präsentierte und wir vorm Tor extrem effektiv waren. Ich hoffe das wir diese Woche an diese Leistung anknüpfen können.“

Beste Spieler FC Hochfilzen: Huter Philip und Tim de Jonge - beide Innenverteidiger

