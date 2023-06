Uderns holt Titel mit Sieg im Spitzenspiel gegen Ellmau – Tux lässt Thiersee II keine Chance

Details Dienstag, 20. Juni 2023 00:53

Es war ein spannendes Duell um den Titel in der 1. Klasse Ost bis zur letzten Spiel. Uderns und der Sparkasse FC Tux waren die dominierenden Mannschaften der Saison 2022/23 und sie steigen absolut verdient in die Bezirksliga auf. Das hat auch die letzte Runde klar gezeigt, denn SVG Uderns gewinnt das Spitzenspiel gegen Ellmau mit 4:1 und Tux lässt SV Thiersee II mit 7:1 keine Chance. Uderns damit Meister, Tux Vizemeister und dieser Vizemeistertitel ist natürlich eine ausgewachsene Sensation. Extrem stark Mayrhofen II in der Rückrunde und am Ende Tabellenplatz drei.

Geschichte geschrieben – Uderns holt mit Sieg gegen Ellmau den Titel!

Daniel Schwemmberger, Trainer SVG Uderns: „Ich schwor meine Mannschaft auf das letzte Spiel ein. Wir wussten, dass es nicht leicht werden würde, zumal wir gegen den Tabellendritten spielten, aber wir wussten auch, was ein Sieg für unseren Verein bedeuten würde. Unsere „Ultras“ unterstützen uns mit einem großen Banner auf dem „Heute ist ein guter Tag, um Geschichte zu schreiben“ geschrieben stand und dies wollten wir auch machen!

Wir kamen sehr gut ins Spiel und ließen beinahe keine Chancen des Gegners zu. Ellmau spielte praktisch jeden Ball flach heraus und diese konnten von uns früh erobert werden. Unsere Bälle versuchten wir über die Flügel in die Offensive zu bekommen. Die ein oder andere Chance hätte sich wieder ergeben, um frühzeitig in Führung zu gehen. Wir konnten diese aber wie schon so oft nicht nutzen. Leider verletzte sich bei Ellmau binnen weniger Minuten Abwehrchef Mahir Iftic und auch der für ihn eingewechselte Thomas Farthofer. Gute Besserung an die beiden. Wir versuchten diese vielen Veränderungen in der Ellmauer-Abwehr für uns zu nutzen und so war es eine Einzelaktion von Daniel Ortner die zu einem Elfer für uns führte, welchen Aleksandar Savanovic eiskalt in der 19. Minute verwandelte.

Man möchte meinen, dass man nun mit Ruhe und Sicherheit weiterspielen konnte, doch wir schafften es nach unserem Tor nicht, das Spiel komplett auf unsere Seite zu ziehen und so mussten wir den Ausgleichstreffer in Minute 24 durch Dominik Haselsberger hinnehmen. Wenige Minuten später hatte abermals Ellmau die dicke Chance auf die Auswärtsführung, aber Michael Hanser hatte etwas dagegen und rutsche beim Schuss des Gegners dazwischen. Also ging es mit dem 1:1 in die Pause. Wir fokussierten uns erneut und ich versuchte meiner Mannschaft nochmals volle Motivation ein zu hauchen, doch irgendwie wollte es nicht klappen. Wir wussten zwar, dass uns auch ein Unentschieden zum Gewinn der Meisterschaft verhelfen würde, jedoch wollte niemand im Uderner Gießenstadion ein Remis sehen. Also brauchte es, wie schon im Auswärtsspiel gegen Ellmau, einen Tausendguldenschuss. Dieses Mal zeichnete sich Maximilian Mair als Torschütze aus und er tat dies auch noch mit seinem schwächeren Linken Fuß. Durch dieses Tor kam plötzlich die Lockerheit zurück in unser Spiel und es schien sich nur noch um Minuten zu handeln, bis wir nachlegen würden. U

Unser Kapitän Thomas Klocker war es, der nach einem Eckball zur Stelle war und sein 15. Saisontor markierte. In seinem vorerst letzten Spiel für die SVG Uderns haute Matthias Rupprechter nochmals alles heraus, bevor ich ihn dann unter viel Applaus in der 77. Minute durch Elias Markt ersetzte. Wenige Minuten später dann die endgültige Entscheidung als Michael Garber einen langen Ball erlief und ihn hoch über dem herauslaufenden Keeper im Tor platzierte. Jubelstimmung in Uderns. Jeder wusste nur noch 10 Minuten trennen uns vor dem Meistertitel der 1. Klasse Ost. Es war wieder Zeit für einen Wechsel. Daniel Nagraisalovic ersetze Michael Garber und sicherte im defensiven Mittelfeld ab und kurz vor Schluss bekamen auch noch Marcel Hörhager und Florian Hollaus ein wenig Einsatzzeit. Für die beiden verließen ebenfalls unter tosendem Applaus Markus Rieser und Aleksandar Savanovic das Spielfeld. Es gab nur eine kurze Nachspielzeit vom guten Schiedsrichter Josef Hölzl.

Und dann der Schlusspfiff. Es brachen alle Dämme in Uderns. Bengalos, Bierduschen, der Gesang von Sierra Madre und jede Menge Freude unter den Zuschauern, Funktionären, Spielern und natürlich auch den Trainern. Einen herzlichen Glückwünsch meiner Mannschaft zu dieser überragenden Saison, die nach dem vor einer Woche fixierten Aufstieg in die Bezirksliga Ost noch mit dem Meistertitel in der 1. Klasse Ost gekürt wurde. Ein großer Dank geht an unsere Gäste. welche für uns Spalier standen und uns zum verdienten Meistertitel gratulierten. Vielen Dank dafür an Trainer Manuel Mayr und seinem Team. Die Party in Uderns ging bis tief in die Nacht und für die ein oder anderen Feierwütigen noch ein wenig länger. Aber Feste soll man Feiern wie sie fallen und an diesem Tag hatten wir, wie von unseren „Ultras“ prophezeit, Geschichte geschrieben, also gab es jede Menge zu feiern. Ich möchte mich in diesem Sinne nochmals bei allen Fans bedanken, welche uns immer so zahlreich in dieser Saison unterstützt haben. Wenn es einmal nicht so gut lief, konnte man immer irgendwo einen Zuschauer, egal ob Jung oder Alt der SVG Uderns finden, welcher uns anfeuerte und motivierte. Vergelt’s Gott dafür.

Nun geht es für uns erst mal in eine dreiwöchige Pause, welche aber kurz durch einen Ausflug nach Velden von 30.6.2023 bis 2.7.2023 unterbrochen wird. Ab 10. Juli bitte ich meine Mannschaft wieder zum Training und es heißt hart arbeiten, den nun sind wir Bezirksligist!“

Kantersieg für Tux gegen Thiersee II

Julian Tesar, sportlicher Leiter Sparkasse FC Tux: „Vergangenen Samstag bestritten wir unser letztes Spiel einer historischen Saison. Auch wenn nachdem Aufstieg schon ein wenig die Luft raus war, wollten wir aber unbedingt noch einen Heimsieg einfahren und die 60 Punkte Marke knacken. Bereits in der Anfangsphase konnte Tipotsch eine Unstimmigkeit der Thierseer zum 1:0 nützen. Aus dem Nichts kann Thiersee durch einen Freistoß in den Knick zum Ausgleich. Vor der Pause brachte uns Erler mit zwei Toren einen beruhigenden Halbzeitvorsprung ein. In der zweiten Halbzeit erzielte Erler per Freistoß seinen 3. Treffer an diesem Tag. Fankhauser Alex (15) machte eine Viertelstunde vor dem Ende sein erstes KM Tor. Pfister und Tipotsch setzten dann mit dem 6 und 7:1 den Schlusspunkt. An dieser Stelle möchte ich auch unserem Kapitän zur Torjägerkrone gratulieren!

Fazit: Ein ungefährdeter Heimsieg unserer Mannschaft. Durch den Sieg von Uderns hat es leider nicht mehr ganz zum Meistertitel gereicht. Herzlichen Glückwunsch an Uderns! Im Anschluss an diese Partie haben wir unseren Aufstieg nochmals so richtig zelebriert. Danke an alle Beteiligten im Tuxer Alpenstadion - es war wieder mal ein großes Fußballfest! Jetzt heißt es die Akkus wieder aufladen, um dann ab Mitte Juli wieder voll durchzustarten! Wir sehen uns in der Bezirksliga!"

