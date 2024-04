Klare Erfolge von Kolsass/Weer II gegen Thiersee II und von Münster II gegen Schwoich II

Details Sonntag, 07. April 2024 00:56

In der 19. Runde der 1. Klasse Ost hat Leader Reith mit einem 4:0 beim FC Achensee nichts anbrennen lassen. Auch Verfolger Ellmau gewinnt gegen St. Johann I mit 3:1. Kirchbichl II verliert Platz zwei an Ellmau, da man spielfrei ist. Der Tabellenletzte FC Riederbau Schwoich II verliert beim SC Münster II mit 0:4. Der Rückstand von Schwoich II auf den rettenden 14. Platz bleibt aber mit sechs Punkten gleich, da auch der SV Thiersee 0:3 beim SV Raika Kolsass/Weer II verliert. Thiersee II hat allerdings ein Spiel mehr als Schwoich II absolviert.

Thiersee II unterliegt in Kolsass

Georg Kraft, Trainer SV Raika Kolsass/Weer II: „Nach ruhiger Anfangsphase der Partie sind wir recht gut ins Spiel gekommen. Wir haben das Spiel kontrolliert und die beiden Treffer in der 20. Minute durch Matteo Muigg und in der 43. Minute durch Lukas Unterbrunner haben Sicherheit gegeben. Der Gegner hatte aus meiner Sicht im Spiel etwa zwei- bis drei Halbchancen. Eine gefährliche Aktion der Gäste wurde zudem vom Schiedsrichter abgepfiffen. In der 75. Minute ist uns dann das 3:0 durch Andreas Niederbacher gelungen. In Summe ein absolut verdienter und sehr sicherer Erfolg!“

Keine Probleme für Münster II gegen Schwoich II

Stephan Kröll, Trainer SC Münster II: „Extreme Hitze nicht nur für Anfang April. In der ersten Halbzeit hatten wir das Spiel unter Kontrolle. In der 5. Minute ein absolutes Traumtor Manuel Schwarzmann auf Elia Klingenschmid und die Führung für Münster. Von Schwoich war eigentlich kaum etwas zu sehen. Benjamin Reiter in der 17. und abermals Elia Klingenschmid erhöhen noch vor der Pause auf 3:0. In der Pause mussten wir leider tauschen und in den zweiten 45 Minuten war dann nicht mehr allzu viel los. Ein missglückter Rückpass der Gäste in der 75. Minute brachte uns das 4:0 durch Manuel Schwarzmann. Ein verdienter Sieg, aber mit der Vorstellung in der zweiten Halbzeit kann ich nicht zufrieden sein. Das war nicht in Ordnung.“

