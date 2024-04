Drei Punkte für Going, Reith und Ellmau!

Details Montag, 08. April 2024 22:18

Das FC Team Höfinger Reith setzte auch in der 19. Runde der 1. Klasse Ost den Weg Richtung Titel fort. Mit einem 4:0-Erfolg beim FC Achensee konnte man die Tabellenführung etwas ausbauen. Bei einem Spiel mehr sind es nun zehn Punkte auf den SC Fabels Ellmau (3:1 im Spitzenspiel gegen den SK St. Johann II) und dem SV Kirchbichl II, der in dieser Runde spielfrei war. Der SC Going erreicht im Derby gegen Hochfilzen ein 1:1. Hochfilzen hat damit etwas Boden in der Spitzengruppe verloren.

Spannendes Bezirksderby zwischen Going und Hochfilzen!

Stefan Gruber, sportlicher Leiter SC Going: „Da sechs weitere Spieler nicht zu Verfügung standen – entweder krank oder verletzt - standen die Vorzeichen für das Derby gegen Hochfilzen nicht allzu gut. In der ersten Halbzeit eine recht ausgeglichene Partie. Hochfilzen hatte etwas mehr Spielanteile. Going machte im Spielaufbau zu viele Fehler, daher Chancen für Hochfilzen. Das 0:1 in der 41. Minute ist aus einem Konter nach Ecke für uns gefallen. Elias Rothmair setzt sich im 1:1 stark durch und knallt den Ball ins kurze Eck. Fazit erste Halbzeit: tapfer mitgekämpft.

In der zweiten Halbzeit kamen wir gut ins Spiel, Spielaufbau viel besser, zwei bis drei Torchancen wurden recht gut herausgespielt, vorerst ohne Erfolg. Hochfilzen immer gefährlich im Konterspiel! Wir haben die letzten Minuten alles nach vorne geworfen und ein toll vorgetragener Angriff über rechts wurde sensationell von Lucas Pletzer in der Nachspielzeit zum 1:1 abgeschlossen! Der Jubel kannte keine Grenzen im Stadion, es fühlte sich wie ein kleiner Sieg an.

Tolle Moral der jungen, dezimiert angetretenen Truppe! Bemerkenswert auch der eingewechselte Simon Salfenauer, der gerade mal sechzehn Jahre alt ist. In seinem Debütspiel in der Ersten leitete er mit seinem Pass den Ausgleich ein. Fazit: Spannendes, bis zuletzt interessantes und auch faires Bezirks-Derby!“

Reith mit sicherem Dreier beim FC Achensee

Christoph Kranz, Trauiner FC Team Höfinger Reith: „Bei warmen Temperaturen betraten beide Mannschaften den Kunstrasenplatz. Die Bedingungen machten das Spiel nicht einfacher. Achensee, das sich hauptsächlich auf die Verteidigung konzentrierten, kam nur selten vor das Tor der Gäste. Reith hatte einige wenige gute Torchancen, aber das Tempo des Spiels blieb insgesamt eher verhalten. Reith startete mit einem Blitzschlag in die zweite Halbzeit. In der 46. Minute erzielte Christoph Pletzer das erlösende 0:1, gefolgt von einem weiteren Treffer von Pletzer zum 0:2 in der 48. Minute. Reith erhöhte den Druck und das Tempo, was zu mehreren gefährlichen Angriffen führte. In der 75. Minute fiel die Entscheidung durch einen Freistoß von Abdulkadir Tokat zum 0:3. Der Schlusspunkt wurde in der 82. Minute durch Muhammed Domurcuk gesetzt.

Achensee hatte gefühlt nur zwei oder drei Torschüsse im gesamten Spiel und konnte keine gefährlichen Angriffe aufbauen. Es war insgesamt kein aufregendes Spiel, aber Reith sicherte sich einen absolut verdienten Sieg und behauptete die Tabellenführung!“

Ellmau gewinnt Spitzenspiel gegen den SK St. Johann II

Marko Busic, Trainer SC Fabels Ellmau: „Wieder ein schweres Heimspiel gegen einen direkten Konkurrenten. Nach der saftigen Ohrfeige vom Ostermontag hatten wir was gutzumachen und das gelang uns zum Glück auch.

Die erste Halbzeit fanden wir sehr gut ins Spiel und waren von der ersten Minute an konzentriert bei der Sache. Nach kurzem Abtasten von beiden Seiten konnten wir nach einer schönen Kombination das 1:0 in der 10. Spielminute erzielen. Nachdem unser Eckball von den Gästen noch geklärt werden konnte, bekam unser Kapitän Christoph Lechner den Ball in den Fuß, spielte den Ball raus auf die rechte Seite zu Christian Niederacher, der schlug eine schöne Flanke wieder in den Strafraum, wo Mahir Ifitc schön per Kopf auf Ferhat Gürbüzer. Dieser nahm sich den Ball einmal kurz an und traf aus etwa achtzehn Metern halbrechter Position schön rechts neben die Stange. Ein schönes Tor, wo alles wie am Faden lief. Nur 3 Minuten später konnten wir auch schon auf 2:0 stellen. Belmin Majetic wurde von Ferhat Gürbüzer über die linke Seite auf die Reise geschickt. Belmin trieb den Ball bis zum Strafraum voran und versenkte den Ball mit der guten alten Pike in Richtung zweite Stange. Danach merkte man den Gästen die Verunsicherung etwas an und bei uns kam mehr der Spielfluss rein, was bei so einem Start verständlich ist. Von da an waren wir sehr gut im Spiel drinnen und hätten eigentlich mehr draus machen müssen. Die letzten 5 Minuten der ersten Halbzeit verloren wir dann etwas unsere Konzentration, weil wir mit anderen dummen Dingen beschäftigt waren und kassierten so einen Elfmeter. Diesen verwandelte Patrick Hager und so gingen wir mit 2:1 in die Kabine.

In der Pause konnten wir wieder unsere Konzentration herstellen. Das mussten wir auch dringend, nachdem wir den Anschlusstreffer kassiert haben und die St.Johanner sicher mit mehr Wille wieder auf den Platz kommen würden. Die zweite Halbzeit war dann deutlich ausgeglichener als noch die erste Halbzeit. Es war irgendwie die Frage, wem als erstes was Zählbares gelingen würde und zum Glück für uns waren wir das. In Minute 58 bekamen wir einen Eckball, den Roman Berger dann am zweiten Pfosten verwerten konnte. Dann war es ähnlich: ein kleiner Knick im Spiel der Gäste und wir bekamen mehr Sicherheit in unseres, aber das währte nicht lange, da wir ab Minute 66 in Unterzahl gerieten. Von da an hieß es für uns, das eigene Tor mit viel Kampf zu verteidigen. Von da an wurden die Gäste auch offensiver und mutiger, aber ich denke, wir standen meistens immer gut in der Aufteilung und die Jungs haben sich da sehr gut untereinander abgesprochen. Aus dem Spiel heraus konnten wir deren Chancen immer irgendwie wegverteidigen, ein Bein dazwischen bringen und leider manchmal nur mehr per Foul. Bei den Standards kann es bekanntlich immer gefährlich werden, aber da hatte unser Tormann Tobias Sojer wieder einen sehr guten Tag und konnte sich auszeichnen. Diese letzten fast 30 Minuten in Unterzahl waren dann gefühlt ewig lang, aber wir konnten das gut meistern und gewannen letztendlich meiner Meinung nach verdient mit 3:1. Im Spielbericht hier nicht erwähnt, aber sehr erwähnenswert möchte ich noch unseren Vizecappo Lukas Told loben, der auf seiner rechten Bahn hinten nichts anbrennen ließ und immer wieder die Flügelstürmer der Gäste stoppen konnte. Top Leistung und für mich unser „Man oft the Match“!“

