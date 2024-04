Schwoich gelingt mit Sieg gegen Achensee Anschluss an das Feld – Reith mit Dreier gegen Thiersee II

Details Sonntag, 14. April 2024 23:42

In der 20. Runde der 1. Klasse Ost ist der Kampf gegen den Abstieg wesentlich brisanter geworden. Der Tabellenletzte FC Riederbau Schwoich II hat durch einen unglaublich dramatischen 4:3-Erfolg gegen den SV Thiersee II den Anschluss an das Feld geschafft. An der Tabellenspitze nichts Neues. Leader FC Team Höfinger Reith gewinnt klar gegen den SV Thiersee II mit 4:0 und Verfolger Ellmau siegt in Ebbs ebenfalls mit 4:0. Rückschlag für Kirchbichl II im Kampf um den zweiten Aufstiegsplatz. Im Spitzenspiel der Runde unterliegt Kirchbichl II dem Team von St. Johann II mit 2:3.

Ungefährdeter Sieg für Leader Reith gegen Thiersee II

Christoph Kranz, Trainer FC Team Höfinger Reith: „Bei strahlendem Sonnenschein fand das heiß erwartete Fußballspiel in der Kaiserblick Arena statt. Die Hausherren waren vom Anfang an spielbestimmend und dominierten das Geschehen auf dem Platz. Schon in der 28. Minute gelang Reith der erste Treffer. Nagy Levente erzielte per Kopf das 1:0 und brachte die Fans zum Jubeln. Nach der Halbzeitpause setzten die Gastgeber ihren Druck fort. In der 48. Minute gelang es Dukic Robert nach einem Eckball erneut per Kopf den Ball im Tor zu platzieren, was die Führung auf 2:0 ausbaute. Auch in der zweiten Halbzeit zeigten die Reither keine Schwäche. In der 67. Minute erhöhte Fogarasi Csaba auf 3:0 und brachte sein Team damit deutlich in Führung.

Kurz vor Schluss, in der 89. Minute setzte der kurz zuvor eingewechselte Puchinger Leon mit einem schönen Schuss ins Kreuzeck den Schlusspunkt zum verdienten 4:0-Sieg für die Hausherren. Thiersee hatte zwar die eine oder andere Torchance durch Unaufmerksamkeiten der Reither, konnte jedoch keinen Treffer erzielen. Alles in allem war es ein ungefährdeter Sieg des Tabellenführers. Der die Fans mit einer überzeugenden Leistung begeisterte.“

Thriller zwischen Schwoich II und Achensee!

Daniel Brandauer, Trainer FC Riederbau Schwoich II: „Nach den letzten guten Leistungen im Gegensatz zu den Ergebnissen trafen wir bei guten Bedingungen, jedoch sehr ersatzgeschwächt, auf den FC Achensee. Nach einer etwas wilden Anfangsviertelstunde mit Torchancen auf beiden Seiten beruhigte sich das Spiel auch aufgrund der Temperatur. Die letzte Viertelstunde vor der Pause hatten die auf Konter bedachten Achenseer ein leichtes Chancenübergewicht, aber unser Goalie hatte, wie so oft, etwas dagegen, wiederum eine sehr starke Leistung von Dejan Vukovic! So ging es mit 0:0 in die Halbzeit.

Anfang der zweiten Hälfte ein schöner Chipball von Lechner Christoph aus der eigenen Hälfte auf den sich gut frei laufenden Daniel Kölli, der eiskalt am Goalie zur Führung einschob! In der 52. Minute bauten wir den Vorsprung aus: Rieser Massimo aus dem Halbfeld wiederum auf Kölli Daniel, der sehenswert direkt mit dem Außenrist abschloss, keine Chance für den Goalie! Nach einem verunglückten Klärungsversuch trafen die Gegner zum 1:2 Anschluss durch Lukas Schatz.

In der 67. Minute die vermeintliche Vorentscheidung zum 3:1 (Torschütze: Massimo Rieser). Nach knapper Abseitsstellung des Torschützen, die der Linienrichter und der Schiedsrichter aus meiner Sicht übersah, stand es durch Stefan Salvenmoser 3:2 in der 84. Minute. In der 90. Spielminute bekam der FCA einen berechtigten Freistoß nach Stellungsfehler unsererseits zugesprochen, der von halbrechter Position aus zwanzig Metern Entfernung links im Kreuz einschlug. Schöner Treffer von Manuel Penz.

An diesem Tag wurden wir zur Abwechslung mal für unseren Einsatz, Kampfbereitschaft und Aufwand belohnt, indem in der 93. Minute Noah Wurzrainer nach Freistoßflanke von Lechner den Ball per Aufsitzerkopfball im langen Eck zum 4:3 Endstand unterbringen konnte! Der Jubel war riesig, da wir nun auch im Abstiegskampf angekommen sind! Großes Kompliment an meine Jungs, alles Gute dem FC Achensee!“

