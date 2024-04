Ellmau verteidigt mit Sieg in Ebbs Tabellenplatz zwei – heißer Fight zwischen St. Johann II und Kirchbichl II

Details Montag, 15. April 2024 14:51

In der 20. Runde der 1. Klasse Ost hatte der SC Fabels Ellmau doch Probleme, sich am Ende beim SK Freisinger Ebbs II mit 4:0 durchzusetzen. Platz zwei konnte damit weiter untermauert werden, denn der SV Kirchbichl II hat beim SK St. Johann II mit 2:3 verloren.

Ellmau in Ebbs mit guter Einstellung und klarem Sieg

Marko Busic, Trainer SC Fabels Ellmau: „Wie erwartet wurde es in Ebbs zu einem sehr kräftezehrenden Spiel aufgrund des doch sehr heißen Wetters. Unser Start verlief etwas schleppend und wir mussten uns im Spielaufbau noch etwas finden, da unsere 4-er Abwehrkette wegen paar Ausfällen auf 3 Positionen neu umgebaut werden musste. Die erste Halbzeit war noch sehr ausgeglichen und Chancen gab es paar auf beiden Seiten. Zwei Mal haben wir dabei unsere Gegner gut unterstützt – dabei konnte sich einmal unser Tormann Tobias Sojer auszeichnen und einmal hatten wir Glück an der fehlenden Zielgenauigkeit der Gastgeber. Wir hatten auch 4 bis 5 sehr gute Chancen, die beste noch durch Aleks Savanovic, wo aber leider Alu seinen Premierentreffer für uns verhinderte. Kurz vor der Pause gab es dann aber die Führung für uns. Über die rechte Seite entwischte Dominik Haselsberger einmal mehr seinen Gegenspieler und zog in Richtung Tor. Der erste Schussversuch konnte noch abgewehrt werden, aber irgendwie stocherte er den Ball anschließend über die Linie. Wie genau kann ich auch nicht sagen, aber egal. Tor ist Tor!

Die zweite Halbzeit begann dann, wie die erste aufgehört hatte. In Minute 47 bekam Belmin Majetic einen abgeprallten Schuss vor die Füße auf ca. 7 Metern vorm Tor zentraler Position und da lässt er sich nicht zwei Mal bitten. Das spielte uns natürlich gut in die Karten und von da an kontrollierten wir das Spiel eigentlich sehr gut und ließen Ball und Gegner laufen. Das war auch ein sehr gutes Mittel, da bei den Temperaturen das Laufen ohne Ball nicht gerade einfach war. In der 72 Minute machte dann Zivko Damjanovic endgültig den Deckel drauf. Ein Schuss aus gut 30 Metern wurde vom Ebbser Torwart komplett falsch eingeschätzt und der Ball prallte von der Stange ins Tor. Den Schlusspunkt setzte dann unser Kapitän Christoph Lechner in der 88 Minute per Fernschuss. Ein sehr schöner Kracher aus der Distanz. Zum Abschluss kann ich einfach nur die gute Leistung und Einstellung meiner Mannschaft loben und ein meiner Meinung nach verdienter Sieg.“

Tolles Spiel zwischen dem SK St. Johann II und dem SV Kirchbichl II

Christian Jöchl, Trainer SK St. Johann II: „Wir sind sehr gut in die Partie gestartet und haben die von mir geforderte Reaktion auf das Spiel gegen Ellmau sofort gezeigt. Nach einem Einwurf konnte der Gegner nicht entscheidend klären und wir kamen sofort in das gewünschte Gegenpressing, das Schmidt Jonas in der zweiten Minute zur 1:0 Führung nutzte. Mehr oder weniger im direkten Gegenzug kassierten wir das 1:1. Beide Mannschaften spielten unbeeindruckt von den frühen Treffern ihren Fußball weiter und so entwickelte sich ein wirklich tolles Spiel mit vielen Torraumszenen und Chancen. In der 12. Minute schöne Kombination über die Seite, Köllner Marc läuft von der Innenverteidigerposition durch, bekommt den Ball wieder serviert und netzt zum verdienten 2:1 ein. Kurz vor dem Pausenpfiff, 40. Minute, gefährliche Freistoßposition für Kirchbichl, ca. 25 Meter zentral vor unserem Tor. Traumfreistoß ins Kreuzeck durch Randu Sebastian. Somit ging es mit einem 2:2 in die Halbzeitpause.

In Halbzeit zwei weiterhin ein tolles Spiel von beiden Seiten, jedoch ohne große Torchancen. In der 62. Minute Elfmeteralarm im Strafraum von Kirchbichl, strittige Situation, der Elfmeterpfiff blieb jedoch aus. Geschuldet dem hohen Tempo und der warmen Temperaturen sind die Kräfte auf beiden Seiten etwas geschwunden und die Partie verflachte etwas. In der 83. Minute dann die Erlösung für meine Mannschaft, schöner Angriff über die Seite, Pass zur Mitte und Tengg Niklas vollendet mit einem schönen Schuss ins lange Eck zum 3:2.

Tolles Spiel beider Mannschaften bei tollem Wetter. Gratulation an meine Mannschaft zum hart erkämpften Sieg!“

