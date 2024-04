FC Hochfilzen erkämpft sich einen 2:1-Auswärtssieg gegen SV Kirchdorf 1b!

Details Dienstag, 16. April 2024 22:19

In einer spannenden Begegnung am Dienstagabend setzte sich der FC Tyrolon Hochfilzen knapp mit 2:1 gegen die Heimmannschaft SV Kirchdorf 1b durch. Die Partie war geprägt von intensiven Duellen und wechselnden Spielanteilen, wobei die Gäste in den entscheidenden Momenten die Oberhand behielten. Der FC Hochfilzen konnte sich durch diesen Sieg wichtige Punkte sichern und sich in der Tabelle von Kirchdorf absetzen.

Früher Führungstreffer und Antwort von Kirchdorf

Das Spiel begann mit hohem Tempo und FC Hochfilzen zeigte sofort, dass sie an diesem Abend etwas mitnehmen wollten. Bereits in der 14. Minute gelang es Jonas Profunser nach einem präzisen Eckball, per Kopf das 0:1 für die Gäste zu erzielen. Diese frühe Führung gab Hochfilzen zunächst Rückenwind, doch Kirchdorf ließ sich nicht entmutigen. Die Heimmannschaft kämpfte sich zurück ins Spiel und konnte in der 34. Minute durch Niklas Aigner den Ausgleich zum 1:1 erzielen. Aigner traf nach einem gut ausgespielten Angriff, was das Spiel wieder vollkommen offen gestaltete. Die erste Halbzeit endete mit einem gerechten Unentschieden, wobei beide Teams ihre Phasen hatten, in denen sie das Spiel dominierten.

Entscheidender Treffer in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause sahen die Zuschauer eine ausgeglichene Partie, in der beide Mannschaften nach der Führung strebten. Es war jedoch der FC Hochfilzen, der in der 59. Minute durch Lukas Weissbacher den entscheidenden Treffer erzielte. Nach einem schnellen Konter und einer 3-gegen-2-Situation traf Weissbacher eiskalt ins Eck und brachte seine Mannschaft mit 1:2 in Führung. Dieses Tor sollte das letzte des Abends sein, obwohl Kirchdorf bis zum Schluss alles versuchte, um zumindest den Ausgleich zu erzielen. Die Gäste verteidigten jedoch geschickt und ließen keine zwingenden Chancen mehr zu.

Die letzten Minuten des Spiels waren geprägt von intensiven Bemühungen der Heimmannschaft, den Ausgleich zu erzielen. Trotz des Drucks von Kirchdorf gelang es dem FC Hochfilzen, die knappe Führung über die Zeit zu bringen und damit drei wichtige Punkte im Kampf um die Tabellenplätze zu sichern. Das Spiel endete schließlich mit einem 1:2 Sieg für die Gäste, die damit einen wichtigen Erfolg in dieser Nachtagspartie feiern konnten. Für Kirchdorf war es eine enttäuschende Niederlage, nachdem sie sich vom frühen Rückstand erholt hatten, aber letztendlich den Sieg nicht sichern konnten.

1. Klasse Ost: Kirchdorf 1b : FC Hochfilzen - 1:2 (1:1)

59 Lukas Weissbacher 1:2

35 Niklas Aigner 1:1

14 Jonas Profunser 0:1

