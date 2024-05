SC Going setzt sich in Kirchdorf souverän durch

Details Samstag, 11. Mai 2024 17:48

In der 25. Runde der 1. Klasse Ost trafen der SV Kirchdorf 1b und der SC Going aufeinander. Im Duell zweier Nachbarn aus der unteren Hälfte der Tabelle war ein enges Match zu erwarten. Doch die Gäste setzten sich am Samstagnachmittag mit 4:1 klar durch und feierten den vierten Auswärtssieg. Die Kirchdorfer hingegen mussten im neunten Rückrundenspiel den Platz zum sechsten Mal als Verlierer verlassen.

Köhle bringt Gäste in Front

Der Anpfiff zum Spiel erfolgte pünktlich, und beide Teams zeigten sofort, das Match gewinnen zu wollen. Die erste Hälfte war geprägt von einer intensiven Auseinandersetzung im Mittelfeld, wobei beide Mannschaften gute Phasen hatten. Going eröffnete den Torreigen in der 35. Minute durch Luca Köhle, der nach einem Wechsel für Christian Niedermühlbichler ins Spiel kam und sogleich sein erstes Kampfmannschaftstor erzielte. Trotz weiterer Angriffe blieb es bei dem knappen Vorsprung der Hausherren bis zur Halbzeit.

Nach der Pause änderte sich das Bild zunächst nicht signifikant. Kirchdorf 1b bemühte sich um den Ausgleich, der schließlich in der 57. Minute durch Markus Thanner fiel. Die Freude über den Ausgleich währte jedoch nicht lange. Nur drei Minuten später verwandelte Cankan Demir einen Elfmeter für die Going,er was dem Gastteam einen erneuten Vorsprung bescherte.

Going mit starker Performance in Durchgang zwei

Nach dem 1:2 kämpften die Heimischen darum, das Spiel wieder zu ihren Gunsten zu wenden, aber der SC erwies sich als zu stark. Alexander Foidl und erneut Köhle trafen in der 71. und 76. Minute zur Vorentscheidung. Die Gastgeber mussten zudem den Platzverweis von Fabian Mader in der 86. Minute verkraften.

Obwohl die letzten Minuten des Spiels und die vierminütige Nachspielzeit noch einige intensive Momente boten, konnte Kirchdorf 1b den Rückstand nicht mehr aufholen. Going sicherte sich durch eine überzeugende zweite Halbzeit einen klaren und verdienten 4:1-Sieg.

