Ellmau verteidigt mit Sieg gegen Mayrhofen II Platz zwei – St. Johann II bleibt mit Sieg in Buchau dran!

Im Spitzenspiel der 23. Runde der 1. Klasse Ost musste sich Leader Reith zu Hause dem Team von Hochfilzen mit 2:3 geschlagen geben. Der SC Fabels Ellmau dreht ein 0:2 gegen den SVG Bründl Sport Mayrhofen und gewinnt mit 3:2. Damit liegt Ellmau mit einem Spiel weniger nur mehr sieben Punkte hinter Reith. Der SK St. Johann II hat beim FC Achensee keine Probleme und gewinnt 4:0. St. Johann hat nun mit einem Spiel mehr einen Punkt Rückstand auf Ellmau und zwei Punkte Vorsprung auf Kirchbichl II und Hochfilzen.

Ellmau dreht 0:2 gegen Mayrhofen II

Marko Busic, Trainer SC Fabels Ellmau: „Am Samstag hatten wir ein erwartet schweres Heimspiel gegen Mayrhofen. Das Spiel begann für uns auch extrem schlecht. Mit dem ersten Angriff in der dritten Minuten kassierten wir auch schon den ersten Treffer. Ein Pass aus dem Mittelfeld durch unsere Abwehrkette und Markus Wechselberger ließ sich dir Chance im 1:1 nicht nehmen und schob zum 0:1 ein. Nur drei Minuten später gab es die erste Ecke für die Gäste und diese führte zum Ausbau der Führung. Markus Wechselberger bescherte den Gästen einen perfekten Start, als er alleine aus fünf Metern nur einzunicken brauchte. Da wirkten wir natürlich etwas ratlos, da wir uns eigentlich extrem viel vorgenommen haben, uns so einen Start im Kampf um den Aufstieg nicht gebrauchen konnten. Aber nur zwei Minuten später, also in Spielminute acht klaute Filip Ilic den Gästen den Ball im Spielaufbau, ließ deren Abwehrreihe hinter sich und legte alleine vor dem Torhüter sehr mannschaftsdienlich quer auf Belmin Majetic, der nur einschieben musste. So hatten wir den frühen Anschlusstreffer. Durch die vielen Treffer in den ersten Minuten wirkten beide Mannschaften etwas verunsichert und hatte so ihre Probleme, etwas Ruhe ins Spiel zu bringen. Wir hatten defensiv über unsere linke Seite immer wieder Probleme und bei den Ecken. Diese waren immer wieder gut getreten und gefährlich. Einen gefährlichen Kopfball konnte jedoch unser Tormann Tobias Sojer gut abwehren. Wir hatten auch nach vorne hin paar Möglichkeiten für den Anschluss, die beste, als Filip Ilic aus etwa achtzehn Metern nur am Lattenkreuz scheiterte.

Die zweite Halbzeit dann ein ganz anderes Bild meiner Mannschaft. Von Anfang an hatten wir deutlich mehr Kontrolle über das Spiel, verlagerten dieses immer mehr in die gefährliche Zone und konnten uns einige gute Chancen erspielen, ohne dabei etwas Zählbares zu generieren. Erst in Minute 66 nach einem Ausschuss von unserem Tormann verschätzten sich die Innenverteidiger der Gäste und Belmin Majetic lief plötzlich alleine auf deren Tormann zu. Ließ diesen aussteigen und schob zum verdienten Ausgleich ein. Nur 5 Minuten später konnten wir das Spiel komplett drehen. Ein Freistoß aus dem rechten Halbfeld kam am langen Pfosten runter, Stanko Ljiljak schoss den in Richtung lange Stange, wo Filip Ilic nur den Fuß hinhalten musste – somit 3:2 für uns. Wir versuchten anschließend die Führung auszubauen und hatten ein paar gute Chancen, konnten jedoch leider keine nutzen. Die Führung ließen wir uns aber nicht mehr nehmen und konnten diese über die Zeit bringen.

Ein Pauschallob an meine Mannschaft, die nicht aufgesteckt hatte nach dem frühen zwei Tore Rückstand und das Spiel noch drehen konnte. Eine tolle kämpferische Leistung!“

St. Johann II setzt auch in Buchau die Serie von starken Auftritten fort!

Christian Jöchl, Trainer SK St. Johann II: „Wir gingen durch einen Doppelschlag schnell mit 2:0 in Führung. Torschütze zum 1:0 war Patrick Hager in der 6. Spielminute, der nach einem schönen Pass in die Tiefe den herauslaufenden Tormann umlief und aus spitzem Winkel gekonnt einschob. Über die linke Seite spielten wir das 2:0 aus, Torschütze war Gurschler Seppi in der 8. Minute. Nach der schnellen Führung verloren wir etwas den Faden und Achensee wurde stärker. Zwei gefährliche Schüsse aus etwa zwanzig Metern konnte unser Schlussmann Kevin Steiner entschärfen und so ging es mit dem 2:0 in die Halbzeitpause.

Nach der Pause fanden wir sofort wieder ins Spiel und konnten nach einem Eckball von Tengg Nick durch Marc Köllner auf 3:0 stellen (47. Spielminute). Wir blieben nun besser im Spiel und ließen in der Folge wenig Gefährliches für Achensee zu. Schlusspunkt in der Partie war wieder eine schöne Passstafette über die linke Seite wo wir Hörhager David schön freispielen konnten, seinen Querpass zur Mitte drückte Auer Felix zum 4:0 in die Maschen (67. Spielminute). Wir verwalteten das Spiel gekonnt bis zum Schlusspfiff, ohne zwingende Chancen für Achensee zuzulassen.

Das gesamte Trainerteam ist unheimlich stolz auf die Mannschaft, was sie in den letzten Spielen abgerufen hat, war großartig! Kommenden Samstag, dem 11. Mai 2024, folgt das nächste schwere Spiel gegen den SV Thiersee, wo wir sicherlich wieder alles geben müssen, um die nächsten Punkte einzufahren!“

