Kaderänderungen und neuer Trainer für den FC Nassereith!

Details Dienstag, 02. Januar 2024 01:39

Der FC Nassereith überwintert in der 1. Klasse West auf Tabellenplatz dreizehn, Abstiegsgefahr besteht aber keine mehr, denn die SPG Oberes Gericht hat die Mannschaft zurückgezogen. Noch vor dem Start der Wintervorbereitung kann Nassereith eine wichtige Verstärkung durch einen Rückkehrer vermelden. Nassereith geht auch mit neuem Trainer in die Rückrunde der 1. Klasse West. Am vorletzten Märzwochenende geht es wieder los mit dem Heimspiel gegen den FC Wacker Innsbruck II.

Clemens Mark is back!

FC Nassereith zündete bereits vor Weihnachten die erste Transferbombe. „Wir dürfen einen aus unserer Sicht wahren Königstransfer verkünden. Tatsächlich ist es uns gelungen, einen alten Bekannten zurück zum schönsten Fleck im Gurgltal zu lotsen. Kein Geringerer als Defensivroutinier Clemens Mark hat sich dazu entschieden, seine Fußballschuhe vom Staub zu befreien und seine Zelte bei der KM wieder aufzuschlagen. Clemens' erstes Engagement im Verein liegt nicht allzu weit in der Vergangenheit, ehe ihn eine schwerwiegende Gesichtsverletzung zu einer ungewiss dauernden Spielpause zwang. Umso mehr blickt er voller Vorfreude und Motivation auf die kommende Frühjahrssaison: "Der FCN liegt mir einfach am Herzen. Ich finde, dass man am besten Weg ist, sich eine super Truppe aufzubauen. Deshalb will ich noch einmal voll angreifen!" Herzlich willkommen zurück beim FC Nassereith, Clemens. Schön, dass du wieder da bist. Auf eine erfolgreiche Frühjahrssaison.

Nur einen Tag nach der (Wieder-)verpflichtung von Clemens Mark gab es erneut einen Neuzugang für die Defensive von Nassereith zu vermelden. „Aus beruflichen Gründen kann Daniel Plattner nicht mehr für die Kampfmannschaft auflaufen. Nach einer aufgrund dieses Umstands etwas längeren Zwangspause ist unser Platti wieder zurück auf der großen Fußballbühne von St. Wendelin. Mit seiner unnachahmlichen Schnelligkeit und Übersicht können wir nun wieder auf eine echte Abwehrwaffe setzen. Wir freuen uns sehr über seine Rückkehr und heißen Daniel herzlich willkommen zurück in unserer Mitte. Für seine neue (alte) Aufgabe wünschen wir ihm nur das Beste.“

Mit Ende des Jahres 2023 beendete Nassereith auch die Zusammenarbeit mit Trainer Norbert Raich. „Wir sagen Danke und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute! Im neuen Jahr wird ein alter Bekannter auf der Trainerbank Platz nehmen. Die Rede ist von Marinko Mamic, der mit Beginn der Frühjahrssaison das Amt des KM-Coaches übernehmen wird. Herzlich willkommen zurück in St. Wendelin!“

(Quelle: FC Nassereith, facebook)