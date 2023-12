Oberland West II gelingt sanfter Steigflug auf Tabellenposition zwei!

Details Donnerstag, 14. Dezember 2023 13:32

Im Finish der Hinrunde der 1. Klasse West 2023/24 hat Herbstmeister FC Stubai II einen noch deutlicheren Vorsprung auf die SPG Oberland West II aus der Hand gegeben. So geht Stubai mit drei Punkten Vorsprung auf die SPG in die Winterpause. Die Nummer drei, Flaurling/Polling hat noch Sichtkontakt zur Aufstiegszone – vier Punkte hinter Oberland West. Die SPG Oberes Gericht hat die Mannschaft zurückgezogen, deswegen wird es auch keinen Kampf gegen den Abstieg geben. Flaurling/Polling und Stubai II im Herbst sehr konstant, die SPG Oberland West mit leichtem Steigflug auf Position II.

Konstant an der Spitze!

Flaurling/Polling ist mit fünf Siegen optimal in die Hinrunde gestartet, dann gab es aber doch noch vier Niederlagen. Tabellenführung bis Runde sieben, am Ende Tabellenplatz drei, vier Punkte hinter dem zweiten Aufstiegsplatz. Der recht klare Dominator der Hinrunde heißt aber FC Stubai II. Zunächst nach zwei Siegen eine Niederlage in Mils, dann aber acht Erfolge in Serie. Einen noch klareren Vorsprung auf die Verfolger lässt man aber im Finish etwas liegen. Niederlage gegen Wacker Innbruck II und Remis in Hall, dadurch „nur“ drei Punkte Vorsprung auf Verfolger Oberland West II.

Aufwärtstrend!

Die SPG Oberland West verliert das zweite Spiel der Hinrunde mit 2:3 beim Herbstmeister Stubai II. Es folgen allerdings fünf Siege in Folge und ein gutes Finish. Platz zwei am Ende drei Punkte hinter Leader Stubai II und der zweite Aufstiegsplatz ist vor der Winterpause mit vier Punkten abgesichert.

Nicht richtig in Schwung gekommen!

Union Innsbruck II startet zwar mit einem Sieg beim SVI, aber am Ende steht man auf Platz zwölf. Der Abstand zum Tabellenende ist aber dennoch deutlich. Elf Punkte beträgt der Puffer auf den Tabellenvorletzten SVI II, der sieben Punkte sammeln kann. Um vier Punkte besser der FC Nassereith. Für alle genannten Teams ist die Abstiegsgefahr gebannt, denn die SPG Oberes Gericht hat die Mannschaft zurückgezogen.

Seriensieger der Hinrunde:

FC Stubai II mit acht Siegen in Folge

FC Flaurling/Polling mit fünf Siegen in Folge

SPG Oberland West mit fünf Siegen in Folge

SV Hall II mit vier Siegen in Folge

SC Mils II mit vier Siegen in Folge

Niederlagenserien der Hinrunde:

SV Innsbruck II mit fünf Niederlagen in Folge

Innsbrucker AC II mit vier Niederlagen in Folge

FC Nassereith mit vier Niederlagen in Folge

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.