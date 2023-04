Lechaschau gewinnt Derby gegen Zugspitze!

Details Montag, 01. Mai 2023 01:51

In der 19. Runde der 1. Klasse West ließ Leader Fliess nichts anbrennen und gewinnt auswärts gegen Hatting-Pettnau mit 5:0. Im Spitzenspiel der Runde im Kampf um den Aufstiegsplatz setzt sich Oetz/Sautens auswärts gegen Prutz/Serfaus II mit 2:0 durch und erobert damit den zweiten Tabellenplatz. Der SV Ried i.O. verliert mit einer 1:2-Niederlage in Hall an Boden – drei Punkte nun hinter Oetz/Sautens. Im Derby zwischen dem FC Lechaschau und dem FC Tiroler Zugspitze setzt sich Lechaschau mit 4:1 klar durch.

Sandro Hoheneder mit Doppelpack für Lechaschau

Marco Regensberger, Trainer FC Lechaschau: „Eine super Teamleistung, wobei jeder Spieler den Derbysieg zu hundert Prozent wollte. Von Beginn an waren wir besser im Spiel und drückten von der ersten Minute an auf ein Tor. Nach einem Spielaufbaufehler und gutem Pressing von unserer Seite das 1:0 durch den überragenden Sandro Hoheneder in der elften Minute. Bis zur 30. Minute hatte wir noch zwei Topchancen, um noch höher zu führen. Bis zur Pause kam auch Zugspitze dann besser ins Spiel und hatte auch die Möglichkeit zum Ausgleich.

In Halbzeit zwei war das Tempo dann etwas niedriger und es dauerte bis zur 67. Minute, bis wir wieder anschreiben konnten. Nach schnellem Umschalten war es abermals Sandro Hoheneder, der das 2:0 erzielte. Wir waren uns dann zu sicher und so haben wir die Gäste durch einen Eigenfehler in der Defensive zurück ins Spiel gebracht – 2:1 in der 78. Minute durch Benedikt Schutti.

In der Schlussphase wurde das Spiel wegen vielen kleinen Fouls immer wieder unterbrochen. Nach einem Eckball konnte Enes Alan die Entscheidung per Kopf in der 87. Minute erzwingen. In der 92. Minute - nach einem brutalen Frust-Foul an Daniel Strauss - konnte Francesco Regensberger vom Elferpunkt das verdiente 4:1 machen. Gratulation an die Mannschaft für die super Einstellung, die sie auf den Platz gebracht hat!“

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei