Leader Fliess unterliegt Oberes Gericht!

Details Montag, 24. April 2023 17:36

In der 18. Runde der 1. Klasse West muss der FC Fliess die zweite Saisonniederlage einstecken – ein 0:1 zu Hause gegen die SPG Oberes Gericht, die sich damit auf Tabellenplatz elf verbessert. Trotzdem hat Leader Fliess neun beruhigende Punkte Vorsprung auf die Verfolger. Um den zweiten Aufstiegsplatz entspinnt sich allerdings ein dramatischer Dreikampf zwischen Oetz/Sautens, Ried i.O. und der SPG Prutz/Serfaus II. Oetz/Sautens konnte mit einem 2:1 Erfolg gegen Lechaschau Tabellenplatz zwei erobern, denn die SPG Prutz/Serfas II verliert beim SV Innsbruck II mit 3:4. Der SV Ried i.O. erobert Platz drei mit einem 3:0 gegen Mils II. Das Trio trennt nur ein Punkt!

Gegentreffer für Fliess in Minute sieben!

Bereits in der siebenten Minute ging die SPG Oberes Gericht in Fliess durch einen Treffer von Luis Kröll in Führung. Bei diesem 1:0 ist es dann auch geblieben – die zweite Niederlage von Fliess in der laufenden Saison, Der Vorsprung auf den neuen schärfsten Verfolger SPG Oetz/Sautens mit neun Zählern aber noch immer sehr beruhigend. Die SPG Oetz/Sautens erobert Platz zwei, da Prutz/Serfaus beim SV Innsbruck mit 3:4 unterliegt. Oetz/Sautens gewinnt gegen Lechaschau mit 2:1. Lechaschau ging allerdings in der 11. Minute durch Bayar Enkhtuvshin in Führung. In der 34. Minute gelingt Sascha Neurauter der Ausgleich für Oetz/Sautens und Manuel Wedam wurde mit seinem Treffer in der 63. Minute zum Matchwinner.

Dramatischer Fight zwischen SV Innsbruck II und Prutz/Serfaus II

Bereits in der zweiten Minute der erste Treffer der Partie – David Wriessnegger gelingt die 1:0-Führung des SVI. In Minute dreizehn gleicht Fabian Waldhart für die Gäste aus. Doppelschlag des SVI in der 26. und 33. Minute durch David Wriessnegger und Sandro Egger. Der SVI geht mit einer 3:1 Führung in die Pause. Tolle Moral der Gäste, denn die SPG kommt durch einen Doppelpack von Fabian Waldhart in der 58. und 66. Minute zum Ausgleich. Lucky Punch der Hausherren in der Nachspielzeit – das 4:3 für den SVI durch Arian Werner.

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei