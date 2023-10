Erster Auswärtsdreier der Saison für Hatting-Pettnau in Längenfeld

Details Dienstag, 03. Oktober 2023 02:02

In der 8. Runde der 1. Klasse West hat Leader Stubai II mit einem 5:1 in Nassereith überzeugt. Oberland West II hat die zweite Tabellenposition durch ein 1:4 in Lechaschau an Flaurling/Polling verloren. Flaurling war spielfrei, ist aber nun im Vergleich der drei Mannschaften mit achtzehn Zählern mit Oberland West und Hall vorgereiht. Hatting-Pettnau konnte sich auf Tabellenplatz neun mit einem 4:1 Erfolg in Längenfeld verbessern.

Richtig gutes Fußballspiel!

Christopher Larcher, Trainer ESV Hatting-Pettnau: „Wir wollten von Beginn an der „Taktgeber" in der Partie sein! Das ist uns auch gelungen. Nach vierzehn Minuten die Führung durch Thomas Ladner, ein "Tor des Willens“. Wir spielten die restliche Halbzeit eigentlich weiterhin relativ abgeklärt und spielerisch richtig stark. Kurz vor der Halbzeit verwertete Felix Neuner einen Strafstoß nach einem Foul an Dominic Schuchter zum 2:0.

In der zweiten Halbzeit war uns dann klar, dass wir so schnell wie möglich auf 0:3 stellen sollten. Dies ist uns auch gleich nach Wiederanpfiff nach einem schönen Spielzug durch Dominic Schuchter gelungen. Danach häuften sich unsere Chancen, jedoch dauerte es noch bis zur 71. Minute, bis Manuel Holzer aus etwa 35 Metern das 0:4 erzielte. Kurz vor Schluss dann, nach einigen Wechseln auf beiden Seiten, das Ehrentor der Heimelf durch Martin Gstrein.

Alles in allem war dies ein richtig gutes Fußballspiel meiner Mannschaft. Spielerisch und läuferisch top. Das Thema „Chancenverwertung“ müssen wir trotzdem noch ein wenig besprechen. Nach anfänglichen Startschwierigkeiten und nach dem Drehen an einigen kleinen Schrauben kommen wir nun so langsam in Fahrt und konnten nun auch endlich den ersten Auswärtsdreier einfahren. So kann es weiter gehen!“

