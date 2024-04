Starker Auftakt 2024 für Innsbruck West II gegen Rinn/Tulfes II

Details Dienstag, 09. April 2024 00:53

Am ersten Aprilwochenende 2024 ist es endlich auch wieder in der 2. Klasse Mitte in die Rückrunde gegangen. An der Tabellenspitze eine richtige Remis-Orgie. Remis Nummer eins das 2:2 des Tabellenführers Absam II gegen Rum II im Spitzenspiel der Runde. Verfolger Völser Young Boys können das Remis von Absam nicht nützen – 0:2 auswärts gegen Wipptal II. Auch Thaur II holt mit einem 1:1 gegen Axams/Grinzens II nur einen Punkt, ebenso Natters mit einem 1.1 gegen Nordkette. Im Gegensatz dazu der überraschende 5:1-Kantersieg der SPG Innsbruck West II gegen die SPG Rinn/Tulfes II.

Marco Tomasi, Trainer SPG Innsbruck West II: „Absolut verdienter Sieg meiner Mannschaft. Endlich konnten wir das umsetzen, was wir uns vorgenommen haben und haben somit das Spiel über neunzig Minuten klar dominiert und sind als verdienter Sieger vom Platz gegangen! Wichtig für das Selbstvertrauen meiner Jungs!“

Die drei Punkte brachten für Innsbruck West 1b keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition. In dieser Saison sammelte Innsbruck West 1b bisher zwei Siege und kassierte zehn Niederlagen.

SPG Rinn/Tulfes 1b führt mit 17 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Insbesondere an vorderster Front kommt SPG Rinn/Tulfes 1b nicht zur Entfaltung, sodass nur 28 erzielte Treffer auf das Konto von SPG Rinn/Tulfes 1b gehen. SPG Rinn/Tulfes 1b verbuchte insgesamt fünf Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen.

SPG Innsbruck West 1b stellt sich am Samstag (15:00 Uhr) bei SV Nordkette vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt SPG Rinn/Tulfes 1b FC Wipptal 1b.

2. Klasse Mitte: SPG Innsbruck West 1b – SPG Rinn/Tulfes 1b, 5:1 (3:0)

92 Sebastian Klaushofer 5:1

66 Yonathan Andres Mancilla Valencia 5:0

53 Yonathan Andres Mancilla Valencia 4:0

19 Muhammed Canbolat 3:0

12 Sebastian Rimml 2:0

5 Sadan Alkan 1:0

