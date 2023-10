Nullnummer zwischen Natters II und Rum II

Details Dienstag, 24. Oktober 2023 01:48

Ungewöhnliches Resultat in der 11. Runde der 2. Klasse Mitte zwischen dem FC Koch Türen Natters II und dem SK Auto Kluckner Rum. Natters war zwar dem Dreier näher, aber am Ende gab es doch ein untypisches 0:0. Dafür wurden in den anderen Spielen im Schnitt über sieben Tore geschossen.

Natters war dem Dreier näher!

Florian Astegger, Trainer FC Koch Türen Natters II: „Es war das erwartet schwierige Spiel gegen einen Gegner, der ebenfalls mit viel Selbstvertrauen nach Natters gekommen ist. Viele Zweikämpfe prägten die Partie. Wenige Torchancen über das ganze Spiel verteilt. Eigentlich müssen wir aufgrund der Leistung in der 2. Halbzeit das Spiel gewinnen. Aber selbst hundertprozentige Chancen wurden schlussendlich immer noch verhindert!“

Leader muss Schlappe einstecken!

Sensationell die hohe 1:6 Niederlage des Tabellenführers Absam II in Matrei. Die Völser Young Boys nutzen diesen Patzer mit einem 4:1 in Wilten. Thaur II und Rinn Tulfes II trennen sich 3:3. SV Nordkette zeigt mit einem 6:4 bei der SPG Axams/Grinzens auf. Den höchsten Sieg feiert Wipptal II mit einem 8:1 bei der SPG Innsbruck West II. Damit geht Absam II mit einem Punkt Vorsprung auf die Völser Young Boys in die Winterpause. Zwei weitere Punkte dahinter Rum und einen weiteren Punkt weniger haben Thaur und Natters am Konto. Es bleibt spannend! Anfang April 2024 geht es mit der Rückrunde weiter.

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.