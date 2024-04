Kantersieg von Nordkette gegen Innsbruck West II – und ein ganz besonders süßer Grund zum Feiern!

Details Montag, 15. April 2024 09:50

Zunächst gratuliert die Redaktion von ligaportal.at Tirol dem Torwart Marko Vrbat von der SV Nordkette und seiner Partnerin zur Geburt ihres Kindes ganz herzlich! Der Mannschaft von Nordkette darf man auch zu einem 9:0 Kantersieg gegen die SPG Innsbruck West II in der 13. Runde der 2. Klasse Mitte gratulieren. Nordkette als Liganeuling nun auf Platz acht der Tabelle. An der Tabellenspitze wurde es wesentlich enger. Leader SV Absam II kommt beim SV Thaur II über ein 2:2 nicht hinaus. Rum II nach einem 5:0 bei den Völser Young Boys nur mehr einen Zähler hinter Leader Absam. Natters II einen weiteren Punkt dahinter – nach einem 2:0 in Matrei. Die Top-6 trennen nur fünf Punkte – Hochspannung garantiert!

Nordkette Kantersieg – Tag zum Vergessen für Innsbruck West

Franz Mario Prosch, sportlicher Leiter SV Nordkette: „Das Spiel begann unter brütender Hitze, doch das schien die Spieler nicht zu bremsen. In den ersten Minuten des Spiels war das Geschehen von vorsichtigem Abtasten geprägt, doch bald zeigten wir unsere technische Überlegenheit. Die erste Toraktion erfolgte in der 23. Minute, als Jakob von Wenzl sich auf der linken Seite durchsetzte und hart aufs Tor schoss. Der Torwart konnte den Ball nicht festhalten und Maximilian Von Wenzl war zur Stelle, um den Abpraller zum 1:0 einzuschieben. Nur vier Minuten später bot sich der SPG durch einen Freistoß ihre erste echte Chance, jedoch wurde der Schuss sicher von unserer Abwehr geklärt und der Nachschuss ging weit am Ziel vorbei. Unsere Antwort folgte prompt: In der 34. Minute setzte sich erneut Jakob auf der linken Flanke durch, seine Hereingabe erreichte im 5er Jonathan Flür, dessen Schuss vom Torwart mit dem Fuß abgewehrt wurde, doch wieder war es Maximilian von Wenzl, der zum 2:0 abstaubte. Kurz nach der Trinkpause in der 36. Minute, die vom Schiedsrichter aufgrund der Hitze angeordnet wurde, machten wir weiter, wo wir aufgehört haben. Eine flüssige Kombination führte dazu, dass Maxi von Wenzl sich auf der rechten Seite durchsetzte und den Ball quer auf Jakob legte, der nur noch den Fuß hinhalten musste, um das 3:0 zu erzielen. Kurz vor der Halbzeit zeigte Maxi erneut sein Können. Nach einem Solo von 30 Metern spielte er zwei Gegenspieler schwindelig und legte zurück auf Jakob, der aus dem Rückraum im 16er das Leder mit Präzision ins lange Eck drosch – Halbzeitstand 4:0.

Die zweite Halbzeit zeigte ein ähnliches Bild: Wir dominierten weiter. In der 49. Minute hatte die SPG eine Chance, doch ihr Schuss verfehlte knapp das Ziel. Unsere Defensive, angeführt von Julius Rosemeier, stand sicher und ermöglichte schnelle Gegenangriffe. In der 65. Minute traf Finn Nehmke nach einem Eckball mit einem präzisen Flachschuss zum 5:0. Jakob von Wenzl vollendete seinen Hattrick in der 70. Minute nach einer weiteren scharfen Hereingabe von Maxi. Sein viertes Tor folgte fünf Minuten später, nachdem er mehrere Gegner auf dem linken Flügel umkurvte und den Ball gekonnt mit viel Ruhe im langen Eck einschub. Leon Götz stellte in der 78. und 83. Minute mit zwei weiteren Treffern den Endstand von 9:0 her, wobei er das letzte Tor nach einem Zuspiel von Jakob erzielte. In den Schlussminuten kam die SPG noch einmal zu einer Chance, aber der Schuss ging knapp über das Tor. Ein überwältigender Sieg für den SV Nordkette, begleitet von einer herausragenden Leistung des Teams. Wir möchten uns herzlich bei unseren Gast-Stadionsprechern Michael Klieber und Andi Laich bedanken, die das Spiel mit ihrer lockeren und coolen Art zu einem unvergesslichen Erlebnis machten.

Wir möchten diesen überwältigenden Sieg auch zum Anlass nehmen, unserem Torwart Marko Vrbat und seiner Partnerin zur Geburt ihres Kindes zu gratulieren, die gestern stattgefunden hat.“

Marco Tomasi, Trainer SPG Innsbruck West II: „Ein absoluter Tag zum Vergessen. Gratuliere den Gegner, der uns über allen Belangen überlegen wahr!“

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.