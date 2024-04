Völser Young Boys mit Rückschlag gegen Rum II

Details Montag, 15. April 2024 20:31

Ernüchterung bei den Völser Young Boys nach der 13. Runde der 2. Klasse Mitte. Eine sehr deutliche 0:5 Heimniederlage gegen den SK Auto Kluckner Rum II im Spitzenspiel der Runde. Die Lage an der Tabellenspitze bleibt aber sehr eng, da Leader Absam II in Thaur auch nicht über ein 2:2 hinauskam. So führt nun Absam einen Punkt vor Rum, zwei vor Natters, drei vor den Völser Young Boys und auch Thaur und Wipptal sind noch einigermaßen auf Schlagdistanz.

Marcel Zais brachte SK Rum 1b in der 18. Minute nach vorn. Für das 2:0 der Gäste zeichnete Jonas Karbon verantwortlich (26.). Die Hintermannschaft von Völser Young Boys ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen. Doppelpack für SK Auto Kluckner Rum 1b: Nach seinem ersten Tor (69.) markierte Fabio Hell wenig später seinen zweiten Treffer (74.). Eray-Hasan Akyurt besorgte in der Schlussphase schließlich den fünften Treffer für SK Rum 1b (86.). SK Auto Kluckner Rum 1b überrannte Völser Young Boys förmlich mit fünf Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Johannes Kuba, Trainer Völser Young Boys: „Gebrauchter Sonntagnachmittag in Völs, Fehlerfestival und Sonntagsfußball durch die Völser Young Boys. Eine verdiente Niederlage auch der Höhe nach, auch die vorgenommenen Umstellungen seitens des Trainerteams brachten keine Verbesserung im Vergleich zum Spiel in Schmirn. Leider keine Bewerbung für den angestrebten Aufstieg in die 1. Klasse, aber bei drei Punkten Rückstand ist alles noch möglich!“

Mit 24 Punkten auf der Habenseite steht Völser Young Boys derzeit auf dem vierten Rang. Sieben Siege, drei Remis und drei Niederlagen hat der Gastgeber momentan auf dem Konto. Die Situation bei Völser Young Boys bleibt angespannt. Gegen SK Rum 1b kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Durch den Erfolg rückte SK Auto Kluckner Rum 1b auf die zweite Position der 2. Klasse Mitte vor. Mit nur 18 Gegentoren stellt SK Rum 1b die sicherste Abwehr der Liga. Die Saison von SK Auto Kluckner Rum 1b verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat SK Rum 1b nun schon acht Siege und zwei Remis auf dem Konto, während es erst drei Niederlagen setzte. SK Auto Kluckner Rum 1b ist seit vier Spielen unbezwungen.

Völser Young Boys tritt am Samstag, den 20.04.2024, um 15:00 Uhr, bei SV Absam 1b an. Einen Tag später (17:30 Uhr) empfängt SK Rum 1b SPG Rinn/Tulfes 1b.

2. Klasse Mitte: Völser Young Boys – SK Auto Kluckner Rum 1b, 0:5 (0:2)

86 Eray-Hasan Akyurt 0:5

74 Fabio Hell 0:4

69 Fabio Hell 0:3

26 Jonas Karbon 0:2

18 Marcel Zais 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.