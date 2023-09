Waidring feiert ersten Dreier in Finkenberg

Details Dienstag, 05. September 2023 01:55

Nach drei gespielten Runden der 2. Klasse Ost hat der SK Waidring den ersten vollen Erfolg eingefahren. Mit einem 3:1 beim FC Finkenberg konnte man eine gute Basis für den weiteren Verlauf der Meisterschaft schaffen.

Waidring Goalie Lucas Rier mit starker Vorstellung

Werner Köck, Trainer SK Waidring: „Es war ein Kampf auf kleinem Platz. Wir versuchten unser Spiel aufzuziehen und es zu kontrollieren, was uns aber in der ersten Hälfte nicht sehr gut gelang. Die Finkenberger Elf versuchte immer wieder hohe Bälle nach vorne und wurden dadurch auch sehr gefährlich und dann kam es auch zur wieder mal frühen Führung der Gegner in der 22. Minute durch Patrick Sporer! Bis zur Halbzeit änderte sich dann am Spiel nicht mehr viel.

In der Pause stellten wir taktisch einiges um und nahmen zwei Wechsel vor. Es war plötzlich viel mehr Sicherheit zu sehen und wir konnten das Spiel jetzt besser kontrollieren und kamen dann auch gleich zum Ausgleich in der 49. Minute durch Tobi Schreder durch einen sehr schönen Spielzug. In Minute 63 köpfte uns Daniel Edenhauser nach einer Ecke zur Führung! Ab diesem Zeitpunkt stellten dann auch die Zillertaler um und wurden sehr offensiv und versuchten es wieder mit weiten Bällen, wo sie auch noch einige Topchancen vorfanden. Aber unser Goalie Lucas Rier wollte nicht mehr hinter die Torlinie greifen, um den Ball aus dem Netz zu holen und parierte einige Male super!

Dann kam in der 92. Minute nach einem schnell abgespielten Freistoß der finale Schuss aus etwa dreißig Metern voll in den kurzen Winkel von Alexander Alvera! Somit war alles klar und wir konnten endlich den ersten Sieg feiern und weil wir wissen, wie schwer es ist, aus dem Zillertal Punkte mitzunehmen, freut uns dieser Erfolg ganz besonders!“

