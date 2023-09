Jenbach II verteidigt weiße Weste in Oberndorf – Söll II gelingt erster Dreier in Weerberg

Details Sonntag, 03. September 2023 13:48

Die nominell zweite Runde ist bereits die dritte gespielte Runde in der 2. Klasse Ost und der SK Jenbach II verteidigte die Tabellenführung mit einem 4:2 Erfolg beim FC Oberndorf. Der FC Ager Söll II übersteht die erste Hälfte beim SV Weerberg II ohne Gegentreffer und mit einer starken zweiten Hälfte gibt es am Ende einen klaren 3:0 Erfolg. Stumm II macht es noch deutlicher – zweistelliger Erfolg mit 10:1 gegen Pillerseetal II.

Strittige Szenen beim Sieg von Jenbach II in Oberndorf

Wolfgang Schäfer, Trainer SK Jenbach II: „In der ersten Halbzeit waren wir klar die bessere Mannschaft und gingen verdient mit einem 3:0 in die Halbzeitpause. Geschlossene Mannschaftsleistung, die Tore haben Josip Bozic, Can Bingöl und Atilla Kul erzielt. In der zweiten Halbzeit macht der Schiedsrichter zwei Fehlentscheidungen, die der Trainer vom Gegner auch so gesehen hat. Und der Unparteiische auch nach dem Spiel mir bestätigt hat. Wir bekommen innerhalb von fünf Minuten zwei Gegentore, die nicht gegeben werden dürfen. Nach Eckball foul am Torwart. Und beim zweiten Treffer steht ein Spieler klar fünf Meter im Abseits, der Linienrichter vom Gegner, zwölf Jahre alt, lässt die Fahne unten. Aber meine Mannschaft hätte trotzdem noch Gelegenheit gehabt drei bis vier Tore zu schießen. Wir haben 4:2 gewonnen und jetzt kommt das nächste Spiel. Wir haben noch nichts erreicht und müssen beim nächsten Spiel wieder Leistung bringen!“

Söll gewinnt mit starker zweiter Hälfte in Weerberg

Andreas Kuen, Trainer FC Söll II: „In der ersten Halbzeit war Weerberg besser, da haben wir Glück gehabt, nicht in Rückstand zu geraten. Außerdem hat unser Goalie das 0:0 fetsgehalten, der hat einen Strafstoß in der 42. Minute gehalten. In der 55. Minute ist uns dann die Führung gelungen. Nico Berger traf zum 1:0 und wir waren dann in Folg die klar bessere Elf. Ein Eigentor der Heimelf und Ado Muminovic brachten uns am Ende einen klaren 3:0 Erfolg. In der zweiten Hälfte gab es dann kaum mehr Möglichkeiten auf Treffer für Weerberg!“

