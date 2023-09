Finkenberg gewinnt Mittelfeldduell gegen Söll II – Oberndorf mit schwacher Defensivleistung gegen Pillerseetal II

Details Montag, 18. September 2023 00:19

In der 5. Runde der 2. Klasse Ost lässt Leader Jenbach II nichts anbrennen und verteidigt die weiße Weste mit einem 2:0 gegen Waidring. Der FC Finkenberg setzt sich mit einem 4:2 Erfolg gegen den FC Ager Söll II auf Tabellenplatz vier. Am Tabellenende der erste volle Erfolg des SK AVZ Pillerseetal II mit einem 3:1 Erfolg beim FC Oberndorf.

Patrick Sporer verwandelt für Finkenberg drei Strafstöße gegen Söll II

Andreas Kreidl, Trainer FC Finkenberg: „Ein guter Start meiner Mannschaft. In der 3. Minute ein Steilpass in den Strafraum, konnte nur durch ein Foul an dem Torschuss gehindert werden, klarer Elfmeter und Patrick Sporer verwandelt. Söll kam danach besser ins Spiel und sie hatten auch die eine oder andere Torchance, die unser Tormann super abwehren konnte. Kurz vor der Pause Ballgewinn im Mittelfeld, wieder Steilpass in den Strafraum, der gegnerische Tormann foult unseren Stürmer, wieder klarer Elfmeter und Patrick Sporer verwandelt auch Elfer Nummer zwei.

Nach der Pause kamen wir wieder gut ins Spiel. Durch einen Abwehrfehler konnte Söll den Anschlusstreffer durch Nico Berger in der 57. Minute erzielen. Wir konnten aber postwendend nach dem Gegentor durch gutes Pressing im Mittelfeld das 3:1 durch Mario Pfister erzielen. Wiederum nach einem Abwehrfehler leider das 3:2 durch Nico Berger. Das Spiel wurde die letzten zehn Minuten etwas hektisch. Wir konnten aber wiederum durch gutes Pressing nur durch ein Foul im Strafraum gestoppt werden. Und mit dem 4:2 durch Patrick Sporer war somit alles entschieden.

Möchte der Mannschaft zu diesem Heimerfolg gratulieren, da es eine super Teamleistung war!“

Pillerseetal II holt ersten Dreier in Oberndorf

Harald Frohwein, Co-Trainer SK AVZ Pillerseetal II: „Die ersten zehn Minuten von beiden Mannschaften sehr abwartend gestaltet, beide Teams sind ja am Tabellenende zu finden. Dann sind wir aber spielerisch doch die stärkere Elf, die großen Schwächen hat die Heimelf aber in der Defensive. Hohe Bälle aus großer Entfernung bringen uns in der ersten Halbzeit eine 3:0 Führung ein. Die Torschützen waren Zsolt Laki, Simon Trager und Mate Gergö Brettner. In Hälfte zwei gelingt Oberndorf der Ehrentreffer durch Aziz Eker in der 73. Minute. Spielerisch von beiden Mannschaften eine durchschnittliche Leistung, kämpferisch ein großes Lob an unser Team. Ein verdienter Sieg!“

