Jenbach II baut nach Auswärtserfolg gegen Pillerseetal Tabellenführung aus

Details Dienstag, 26. September 2023 01:12

Nach sechs gespielten Runden in der 2. Klasse Ost haben die Verfolger den direkten Kontakt zum Tabellenführer SK Jenbach II etwas verloren. Stumm II unterliegt im Spitzenspiel in Weerberg 0:4 und damit hat Stumm bereits sechs Punkte Rückstand auf Jenbach und Weerberg sieben. Auch Leader Jenbach hatte zu kämpfen, gewann aber auswärts beim SK AVZ Pillerseetal II nach einem 0:1 Rückstand mit 2:1.

Doppelpack von Janko Grubovic für Jenbach II in Fieberbrunn

Wolfgang Schäfer, Trainer SK Jenbach II: „Das Spiel haben wir uns selber schwer gemacht. Das erste Tor für Pillerseetal war klar unser Fehler in der Defensive und geht in Ordnung. Getroffen für die Heimelf hat Markus Trixl in der 5. Minute. Danach haben wir besser ins Spiel gefunden und hatten Torchancen, um fünf Tore zu erzielen. Aber unsere Stürmer treffen das Tor nicht oder sind zu überhastet im Abschluss. Zum Glück haben wir ein Mittelfeld, das im Moment das Toreschießen übernehmen kann und auch zwei wichtige Tore erzielen konnte. Janko Grubovic hat in der 13. und 32. Minute getroffen.

In der zweiten Halbzeit haben wir dem Gegner keine Torchancen mehr zugelassen und hätten das Ergebnis klar erhöhen müssen. Im Ganzen geht der Sieg in Ordnung. Es war wieder eine geschlossene Mannschaftsleistung. Wir müssen uns noch steigern und unser Abschlussquote vor dem Tor des Gegners verbessern. Zum Gegner möchte ich nur sagen, dass sie uns zwanzig Minuten in der ersten Halbzeit Probleme bereitet haben. Vor allem in der Offensive. Danach hatten wir das Spiel im Griff!“

